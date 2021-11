Putniković: Srbija uskoro neće imati problem sa strujom

BEOGRAD – Urednica portala „Energija Balkana“ Jelica Putniković izjavila je danas da Srbija uskoro neće imati problem sa strujom, nakon što bude uključen blok B termoelektrane „Nikola Tesla“.

Nedavno je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na revitaliziciji bloka B termoelektrane „Nikola Tesla“ rekao da od trenutka kada bude uključena mreža, 25. ili 26. novembra, više neće biti problema sa strujom i da će to biti spas za Srbiju.

„Gospodin Vučić je zapravo govorio o električnoj energiji, a taj blok ima priličan kapacitet. To znači, zapravo, da će biti dovoljno struje iz domaćih izvora. Sada se manje količine struje uvoze jer taj blok ne radi, ali ono što je dobro, to je da se taj blok revitalizuje, nije u pitanju običan remont, već mu se produžava radni vek za 30 godina. To je neki rok do kada treba da ugasimo termoelektrane, istovremeno, povećava mu se kapacitet. Srbija će moći da računa da ima dovoljno sopstvene proizvodnje struje“, rekla je Putniković za Tanjug.

Ona je dodala da je smanjenje potrošnje električne energije korisno za državu, jer neće morati da širi kapacitete.

„Ne samo građani, već i privreda, malo se rasipnički ponašaju. Verovatno je uzrok niža cena struje nego u Evropi. Ljudi su navikli da se greju na struju, to je jedan komforan način grejanja. Ako se smanji potrošnja, nama, potrošačima je ušteda, a i država neće morati da pravi nove kapacitete. Stručnjaci kažu da je to jedan novi kapacitet, kada smanjite potrošnju, jer će vam ostati struje da možete da izvezete. Ovo je motivisalo ljude da razmisljaju da zamene vrata, prozore, da naprave izolaciju na zidovima. Imamo akciju za solarne panele, možda neće svi uspeti u tome, ali dobro je da se na tome radi. Jedina mana je što su proizvođači te opreme povećali cene, to je problem za koji bi država mogla da povede računa“, navela je Putniković.

Postavlja se pitanje i po kojoj ceni bi Srbija mogla da nabavlja gas, s obzirom na to da je direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović nedavno izjavio da bi Srbija mogla da ga nabavlja od Rusije za manje od 450 dolara za 1.000 kubika.

„Cena na energetskim berzama je u Evropi skočila do 2.000 dolara za 1.000 kubnih metara. Onda smo imali izjavu predsednika Vučića da ne znamo tačno koju će Srbija imati cenu gasa u novom, obnovljenom ugovoru sa ‘Gaspromom’ posle 1. januara 2022. godine. Zatim, pominjalo se da bi mogla cena mogla da bude oko 450 dolara, a sada je pala cena na berzama u Evropi. Srbija bi mogla da ima specijalni tretman, kao partner ‘Gasproma’, Rusije u mnogim energetskim projektima“, navela je Putniković.

(Tanjug)

