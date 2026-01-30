Radar: Mišković od države traži odštetu od 1,2 miliona evra

Sudski postupak je i dalje u toku, dok je pravosnažno okončan spor koji je u istom slučaju, a zbog nezakonitog jemstva, pokrenula Delta.

Prema presudi u koju je Radar imao uvid, odbijen je zahtev Miškovićeve kompanije da joj bude isplaćeno oko 12,5 miliona evra.

Prošle su skoro četiri godine otkako su Miroslav Mišković i njegov sin Marko pravosnažno oslobođeni svih optužbi i od tada su se ređale tužbe što u Srbiji, što u inostranstvu u kojima su oni i njihove firme tražili milionske odštete. U ovom trenutku „živ“ je još najmanje jedan sudski postupak, koji je Mišković senior pokrenuo pred Višim sudom u Beogradu.

Vlasnik kompanije Delta holding tužbu je preko svog advokata pokrenuo 29. novembra 2023. i to „po osnovu neosnovanog lišavanja slobode“.

Oba postupka pred domaćim sudovima praktično se vode u tajnosti, jer Mišković i Delta o njima nisu obavestili javnost. Na isti način vodio se postupak i pred Vašingtonskom arbitražom, koji je državu koštao više od 32,7 miliona evra, piše Eadar

„Zatražen je iznos od 1,2 miliona evra na ime naknade štete, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate. Navedeni parnični postupak još uvek je u toku, a naredno ročište zakazano je za 30. mart“, navela je za Radar Ivona Čogurić, portparolka Višeg suda u Beogradu.

Miroslav Mišković uhapšen je 12. decembra 2012, sa sinom Markom i vlasnikom Nibens grupe Milom Đuraškovićem zbog navodnih zloupotreba u poslovanju privatizovanih preduzeća za puteve. Vlasnik Delte bio je optužen da je savetima svesno pomogao sinu Marku da utaji više od 320 miliona dinara poreza. Ovo su, prema optužnici, uradili tako što su uneli akcije iz strane u domaću firmu, a kasnije ih prodali i tako izbegli plaćanje poreza.

