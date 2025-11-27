Radar: Počela specijalna operacija za NIS koju je najavio Vučić

Narodna banka Srbije je 24. novembra po osnovu viška prihoda po završnom računu za prošlu godinu u državnu kasu uplatila 33,86 milijardi dinara, što je za čak 4,1 milijardu više nego u prethodnih pet godina zajedno, piše danas Radar.

Ako ne budemo imali drugog rešenja, ma koliko da košta, naći ćemo novac (za NIS), izjavio je na vanrednoj sednici Vlade u nedelju, 16. novembra, predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Potom je, obraćajući se guvernerki Narodne banke Srbije Jorgovanki Tabaković, da ga niko osim nje ne razume, izgovorio: „I Jorgovanka, ono o čemu smo svojevremeno pričali, o specijalnoj operaciji, to ćemo morati da izvedemo.“

Od tada javnost nagađa šta bi mogla biti „specijalna operacija“, koju je, po svemu sudeći, kako navodi Radar, „osmislio dvojac sa kormilarom – pri čemu je sasvim sigurno za kormilom Vučić, a vesla su u rukama Tabaković i ministra finansija Siniše Malog“.

Kako je istaknuto, iz tih nekoliko izgovorenih, a još više zbog neizgovorene reči na vanrednoj sednici zbog vanrednog stanja u NIS-u, jasno je samo da će u toj „specijalnoj operaciji“ jednu od glavnih uloga imati Narodna banka Srbije.

„NBS je, po osnovu viška prihoda po završnom računu za prošlu godinu, u državnu kasu uplatila 33,86 milijardi dinara ili 288,6 miliona evra, Ta uplata ima posebnu specifičnu težinu. Ne samo zato što je usledila posle svega osam dana otkako je najavljena ‘specijalna operacija’, već i zbog činjenice da je u poslednjih desetak godina NBS u budžet Srbije uplaćivala neuporedivo manje para, piše Radar i dodaje da NBS 2018. i 2021. nije u budžet Srbije uplatila nijedan dinar.

Ovogodišnja uplata je 2,7 puta veća od do sada rekordne prošlogodišnje, kada je NBS upumpala u budžet 12,3 milijarde dinara. A za čak 4,1 milijardu veća je od finansijske infuzije, koju su Vučić i Mali – kao predstavnici vlasti koji uglavnom odlučuju kako će se trošiti javni novac – dobili od guvernerke Tabaković u prethodnih pet godina zajedno, od početka 2020. do kraja 2024.

