Radar: Za francuske rafale iz budžeta Srbije plaćeno još 200 miliona evra

Iako je još u aprilu isplatila drugi avans od 15 odsto i time izmirila obavezu, država je francuskoj kompaniji Daso za 12 borbenih aviona pred kraj 2025. iskeširala dodatnih 204,6 miliona evra, a do kraja januara moraće da plati još 480 miliona, piše danas Radar.

Kako je navedeno, Zakonom o budžetu za 2025. nije bila planirana ta isplata.

Za sada je izostalo zvanično objašnjenje zašto je za nabavku vojnih aviona, koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugovorio prilikom jedne od poseta francuskom kolegi Emanuelu Makronu, pored redovne godišnje rate iz aprila, praktično isplaćen i deo treće, koja dospeva tek ove godine.

Prva rata od 48,6 milijardi dinara ili 417 miliona evra isplaćena je 20. oktobra 2024. a 10. aprila 2025. ministar finansija Siniša Mali javno se na svom Instagram nalogu pohvalio da je Srbija isplatila i drugu ratu avansa u iznosu od 411,75 miliona evra. I to „15 dana pre roka“.

Sa tom ratom, precizirao je ministar, „isplaćen je celokupan avans od 30 odsto za nabavku rafala“.

Tim pre nije jasno zašto je iz državne kase u decembru 2025. isplaćeno još 204,6 miliona evra. Još čudnije je da se ni „vrhovni komandant“ Aleksandar Vučić, ni ministar Mali, ni ministar odbrane Bratislav Gašić ovoga puta nisu javno pohvalili tom isplatom za rafale, već su je prećutali, možda u nadi da to javnost neće ni saznati. Ili su procenili da tu vest javnost ne bi baš primila sa oduševljenjem. Pogotovo žitelji ruralnih područja koji su danima bili bez struje i vode, piše Radar.

Čak 70 odsto novca za plaćanje francuskih aviona, koji su ugovoreni za 2,75 milijardi evra, Srbija je obezbedila tako što se za 1,92 milijarde evra zadužila kod nekoliko francuskih banaka i finansijskih institucija

Nije, međutim, isključeno da je tom decembarskom, neplaniranom uplatom vlast samo pokušala da smanji januarski teret, jer do kraja ovog meseca za naplatu stiže prva od tri preostale rate, takozvano „prvo plaćanje po učinku“ od čak 686,25 miliona evra, ili 25 odsto od 2,75 milijardi, koliko će Srbiju koštati nabavka 12 francuskih borbenih aviona.

Srbija se obavezala da će 30 odsto od 2,75 milijardi evra isplatiti avansno, iz budžeta i to je uradila još u prvoj polovini aprila prošle godine. Preostalih 70 odsto platiće pozajmicom koju je ugovorila od nekoliko francuskih banaka i finansijskih institucija. Naime, dva meseca nakon što je iz budžeta isplaćen i drugi avans od 15 odsto, vladajuća većina u Skupštini Srbije je sredinom juna prošle godine dala saglasnost da se država za nabavku tih aviona zaduži za 1,92 milijarde evra.

U jednom od priloga u zakonu, kojim je potvrđen taj kreditni aranžman, precizira se da će Srbija nakon dva avansa u iznosu od 823,5 miliona evra, preostali dug otplatiti novcem koji je pozajmila od francuskih banaka. Prve dve rate su identične i iznose po 686,25 miliona evra ili 25 odsto od ugovorene cene aviona, s tim što prva dospeva za plaćanje 30. januara ove, a druga 29. januara naredne godine.

Poslednje „plaćanje po učinku“ koštaće Srbiju 549 miliona evra, tako da će petinu vrednosti za svaki od 12 rafala platiti najkasnije 30 dana nakon njihovog preuzimanja. A kad će to biti, nije precizirano.

Po ugovoru dve naredne rate od po 686,25 miliona evra dospevaju za plaćanje do 30. januara ove i 29. januara naredne godine, a preostali dug od 549 miliona evra država će platiti najkasnije 30 dana nakon preuzimanja aviona.Nije precizirano ni kada će to biti.

Srbija je do sada za rafale iz budžeta već platila više od milijardu evra, s tim što će do kraja ovog meseca francuskom Dasou na račun leći više od milijardu i po evra, a državi će ostati da plati još 45 odsto od ugovorene cene.

Kako piše Radar, nije, međutim, isključeno da su u međuvremenu ugovorene još neke nabavke. Tim pre što je Vučić 14. novembra prošle godine u Parizu rekao da je tri sata razgovarao sa Makronom i da je zadovoljan tim sastankom. Tom prilikom ugovorio je kupovinu „superkompjutera“, najavio ugovor sa kompanijom Alston za prvu liniju beogradskog metroa, razgovarao o vojnotehničkoj saradnji…

