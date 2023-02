Radev: Bugarska pouzdana tranzitna zemlja, uvek izvozila gas u Srbiju

SOFIJA – Predsednik Bugarske Rumen Radev izjavio je danas da se Bugarska pokazala kao pouzdana tranzitna zemlja i da je i u najgoroj situaciji, kada je ostala bez ruskog gasa, bez problema nastavila da izvozi gorivo u Srbiju.

„Naša zemlja je i treći najveći neto izvoznik električne energije u Evropi“, rekao je Radev prilikom obeležavanja početka radova na gasnom interkonktoru sa Srbijom u Kostinbrodu kod Sofije.

Prema njegovim rečima, gasni interkonektor nije samo infrastrukturni projekat već simbol potencijala celog regiona za budućnost.

„Interkonektor je zalog za budućnost, ali i izraz volje naših zemalja ne samo da grade bilateralne odnose, to je i panevropska budućnost zasnovana na solidarnosti i inovativnim tehnologijama. To je primer kako naša održiva saradnja sa EK vodi do obostrane koristi ne samo za naše zemlje. To je primer uspešne implementacije evropske strategije za pristupačnu energiju. Ovaj interkonektor je uspeh i za Bugarsku, jer dobijamo pristup proširenim tržištima“, istakao je on.

Ministar energetike Rosen Hristov rekao je da Bugarska prihvata svoju odgovornost da bude garant bezbednosti u regionu.

„Ovaj interkonektor nam daje priliku da izvučemo korist iz ostatka mreže zemlje, garantujući najniže moguće cene ne samo za Bugarsku, već i za region“, istakao je Hristov.

(Tanjug)

