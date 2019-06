Radnici Fijata do kraja godine radiće samo po pozivu

KRAGUJEVAC – Radnici fabrike Fijata u Kragujevcu (FCA Srbija) do kraja godine dolaziće na posao samo po pozivu zbog pada potraženje za automobilima na evropskom tržištu, potvrdio je Tanjugu predsednik Samostalnog sindikata u FCA Srbija Zoran Marković.

On je rekao da po zakonu kompanija ima pravo da pošalje radnike na 45 dana plaćenog odsustva, a da je Fijat tražio da to bude do 87 dana.

Kako je rekao, to je odobrilo Ministarstvo privrede.

Marković kaže da će se proizvodnja organizovati u skladu s potrebom, odnosno potražnjom za automobilima na tržištu.

Fijat može od 17. juna do kraja godine da radnike upućuje na plaćeno odsustvo.

„Od utorka počinjemo ponovo da radimo, tako da to nije kraj fabrike, samo se kompanija prilagođava potražnji“, rekao je Marković.

Dodaje da se kada se organizuje proizvodnja u dve smene, ukupno napravi 416 automobila dnevno.

Svi već prelaze na električne automobile i Fijat će morati da se prilagođava, kazao je Marković i dodao da samo vrh kompanije zna šta se dešava po pitanju ponude Fijata za spajanje sa Reonom, koja je povučena.

Marković dodaje da je sigurno da će kompanija Fijat na globalnim nivou u narednom periodu tražiti partnera.

Tokom plaćenog odsustva, zaposleni primaju 65 odsto zarade od proseka poslednjih 12 meseci.

Kaže da su sindikati imali sastanke s poslovodstvom kompanije i s premijerkom Anom Brnabić, kao i da se stvari odvijaju u pozitivnom smeru.

Podsetio je da je Fijat još ranije saopštio da će izbacivati nove modele, električne i hibridne.

(Tanjug)