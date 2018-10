Radnici Uljanika jutros započeli novi štrajk

PULA – Radnici Uljanika su jutros ponovno stupili u štrajk jer im nije isplaćena plata za septembar, potvrdio je za Poslovni dnevnik predsednik Štrajkačkog odbora Boris Cerovac.

„Dogovoreno je da se u ponedeljak ujutro u 8,30 sati svi radnici okupe u menzi kako bismo dogovorili dalje štrajkačke aktivnosti. Prva stvar će svakako biti dolazak ispred zgrade direkcije, gde ćemo još jednom iskazati nezadovoljstvo situacijom i tražiti ostavku Uprave za koju smatramo da snosi veliki deo odgovornosti za stanje u kojem se naše brodogradilište našlo, a samim tim i radnici Uljanika“, rekao je Cerovac.

Po njegovim rečima, sadašnja Uprava nema više ni legitimitet ni snagu da nešto preduzme u rešavanju ove agonije.

„Ukoliko većina radnika bude za to da se ponovo izađe na ulice, to ćemo i učiniti. Naravno, svaka podrška je dobrodošla u ovom trenutku, jer ne idemo u štrajk samo zbog plata. Neisplata plata samo je zakonski uslov za stupanje u štrajk, ali mislim da je svima jasno da štrajkamo prvenstveno zbog budućnosti brodogradnje“, istakao je on.

Smatra da je Vlada zapravo jedina adresa gde bi radnici Uljanika trebalo da protestuju.

Radnicima Uljanika 15. oktobra nije bila isplaćena plata za septembar i s obzirom na to da je istekao i poslednji termin predviđen Kolektivnim ugovorom za isplatu zarada za oko četiri hiljade radnika Uljanik grupe, prošlog utorka je pokrenut proces mirenja koji je trajao pet dana.

Predsednik Uprave Uljanika Đani Rosanda izjavio je u petak da će novi plan restrukturiranja Brodogradilišta biti predat Ministarstvu privrede do kraja tog dana.

Akcionari Uljanika na redovnoj glavnoj skupštini, održanoj 16. oktobra, nisu prihvatili izveštaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2017. godini, kao ni izveštaj uprave i njenog predsednika Đanija Rosande o stanju i poslovanju društva za 2017..

Nepoverenje upravi je iskazalo 77 posto prisutnih akcionara, među kojima najveći udeo drže sami bivši i sadašnji radnici, gotovo 47 posto. Skupština je izabrala samo jednog člana novog Nadzornog odbora (Nenada Kapuralina), pa će Trgovački sud u Pazinu morati da imenuje još dva člana da bi NO mogao da funkcioniše.

Rosanda je nakon toga najavio da će uprava u ponedeljak poslati Trgovačkom sudu predlog za imenovanje još dva člana NOP kako bi se održao legitimitet i ispunjavale sve obveze, a nakon formiranja Nadzornog odbora videće se što će biti s njegovom dužnosti predsednika uprave.

Zbog neisplaćenih plata za septembar i predstavnici sindikata u brodogradilištu „3. maj“ predali su prošle nedelje zahtev za pokretanje postupka mirenja i on završava sutra, kada će se odlučivati o štrajku.

Sindikalni odbor za opstanak “ 3. maja“ pozvao je u petak sve dobavljače i kooperante prema kojima riječko brodogradilište ima dugove da deblokiraju račun kompanije na jedan dan, kako bi brodogradilište dobilo još 60 dana.

Naime, 23. oktobra ističe 60-dnevni period neprekidne blokade računa, nakon čega bi usledio stečaj ili likvidacija, piše Polsovni.

(Tanjug)