Radojević: Vojvodina ulaže u razvoj lovstva i ribarstva

NOVI SAD – Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vuk Radojević, uručio je danas u Skupštini AP Vojvodine ugovore za subvencionisanje projekata za razvoj lovstva, kao i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih ribnjaka na teritoriji Pokrajine.

Reč je ukupno o 49 Ugovora sa 27 organizacija.

„Rešeni smo da unapredimo lovno tehničke kapacitete u Vojvodini jer smatramo da je to važna poljoprivredna delatnost. Ti projekti su vredni 44 miliona dinara, a Vlada Vojvodine učestvuje sa 29 miliona, a prvi put smo izdvojili sredstva za terenska vozila i za to je vladala velika zainteresovanost lovačkih udruženja, jer je to njima važno sredstvo za rad, pa ćemo sa tim nastaviti i u narednoj godini“, istakao je sekretar Radojević.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je po drugom konkursu izdvojio 18 miliona dinara za četiri ugovora za ribnjake, a Radojević je podsetio na to da je u prethodnoj godini rekonstruisano 88 hektara postojećih i izgrađeno 18 hektara novih ribnjaka.

Predstavnici lovačkih i ribolovačkih udruženja i organizacija izrazili su veliko zadovoljstvo zbog izdvajanja Pokrajinske vlade za razvoj njihovih delatnosti i pozdravili najavu da će sa podsticajima nastaviti naredne godine u većem obimu.

(Tanjug)