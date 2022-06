Radovi na putu ka Golupcu veoma dobro napreduju

POŽAREVAC – Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić izjavio je danas na gradilištu brze saobraćajice od autoputa E 75 do Golupca, koje je obišao sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavom Momirovićem, da radovi napreduju veoma dobro, iako je reč o zahtevnoj trasi.

„Ovaj projekat je veoma kompleksan, imamo 33 mosta, šest petlji, 16 kružnih raskrsnica, veliki broj objekata i izazova. Rešavamo sva pitanja, do sada smo na deonici 1 od autoputa do obilaznice oko Požarevca rešili 70 posto eksproprijacija, na drugoj deonici od Požarevca do Gradišta 60 procenata i na trećoj deonici od Gradišta do Golupca gotovo 90 procenata“, rekao je Antić.

Dodao je da se najintenzivniji radovi obavljaju kod Golupca u dužini od 15 kilometara.

„Dosad je ugrađeno oko 450.000 kubnih metara materijala u nasip, tako da idemo dobro i vrlo brzo ćemo da ‘napadamo’ ovu deonicu između Požarevca i Gradišta, zato što na njoj imamo veoma izazovnu trasu i zato je važno da što pre ulazimo u te kritične trase. Zato smo poceli onaj deo kod Golupca, jer imamo useke i veliki broj objekata i sada moramo da se fokusiramo na deonicu 2“, istakao je Antić.

Regionalni direktor kineske kompanije Šangdong koja izvodi redove Džang Cjen Čong rekao je da radovi napreduju po planu zahvaljujući odličnoj saradnji sa Koridorima Srbije i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

„Trudimo se da oprema koju ovde koristimo bude najsavremenija i da budemo konstantno aktivni. Posebno smo zahvalni Ministarstvu, jer smo rešavali sve probleme na koje smo do sada naišli“, rekao je Džang.

Naveo je da uprkos različitim krizama koje vladaju u svetu, Šnagdong se trudi da posluje stabilno i obavlja svoj posao prema dogovoru koji ima sa našom državom.

Dodao je da zahvaljjući dobrom rešavanju pitanja eksproprijacije, kompanija može da uključuje sve više mašina u izgradnju puta i da ubrza radove.

„Naša kompanija poštuje predsednika Vučića i ministra Momirovića i mi ćemo pre svega iz poštovanja prema njima, ali i zahvaljujući velikoj pomoći koju od njih dobijamo, nastaviti da radimo u tom pravcu i ostvarimo dogovore koje smo postigli davno“, rekao je Džang.

Brza saobracjajnica od petlje Požarevac na autoputu E75 do Golupca biće duga 68 kilometara i podeljena je u tri deonice od kojih je svaka duga nešto preko 20 kilometara.

Radove izvodi kineska komanija Šangdong po ugovoru koji je vredan 337 miliona evra.

Radovi se finansiraju 20 odsto iz budžeta Srbije, a 80 procenata iz kredita.

Prema ugovoru, rok za završetak radova je 2026. godina.

(Tanjug)

