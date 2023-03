Radovi u šest tunela na pruzi Kučevo – Majdanpek u završnoj fazi

MAJDANPEK/KUČEVO – Rekonstrukcija koloseka u šest tunela na pruzi Kučevo – Majdanpek u završnoj je fazi i očekuje se da čitav posao bude završen u aprilu 2023. godine od kada će putnički vozovi moći da saobraćaju brzinom od 80 kilomrtara na čas, a teretni 60 kilometara na sat, saopšteno je danas iz Infrastrukture železnice Srbije.

Tuneli su na deonici pruge Mala Krsna – Požarevac – Bor – Vražogrnac, a rekonstrukcija je započeta krajem decembra prošle godine radovima između stanica Kaona i Majdanpek.

Projektom uređenja tunela predviđeno je postavljanje šina i novih betonskih pragova, ugradnja novog tucanika, kao i mašinsko regulisanje koloseka, navode Infrastrukture.

Polaganje koloseka do sada je završeno u tunelima Železnik, Brodica, Prevalec i Čekić, a u prethodnih mesec dana radovi su izvođeni i u dva najduža tunela Ujevac (815 metara) i Blagojev Kamen (746 metara).

Ukupna dužina rekonstrukcije koloseka u tunelima, koja podrazumeva i radove na koloseku u neposrednoj blizini tunela iznosi skoro 3,4 kilometra.

Na ovim objektima radovi se izvode u ciklusima, tako što se radi 10 dana u kontinutetu, a zatim se četiri dana obavlja teretni saobraćaj.

„Ovakav pristup je primenjen zbog toga je što su za železnički pravac Požarevac – Majdanpek vezani značajni privredni sistemi, kao što su: Luka Prahovo, RTB Bor, rudnici Majdanpek, Kaona, Kostolac i železara Smederevo“, navode iz Infrastrukture.

Šef Organizacione celine za građevinske poslove Požarevac, u „Infrastrukturi železnice Srbije“ Slobodan Šokorac naveo je da su vozovi su između Požarevca i Majdanpeka ranije saobraćali prosečnom brzinom od 20 km/sat.

„Kada budu završeni radovi i u ovih šest tunela, brzina putničkih vozova biće povećana na 80 kilometara na sat, a teretnih na 60 kilometara na sat, dok će nosivost po osovini biti povećana sa 16 na 22 i po tone, što će omogućiti veći, efikasniji i bolji obim transporta robe“, rekao je on.

Pruga do Požarevaca izgrađena je 1937. godine, a od Kučeva do Majdanpeka od 1948. do 1958. godine.

Radove na uređenju tunela izvodi preduzeće ZGOP iz Novog Sada, a vrednost ove investicije koju je obezbedila „Infrastruktura železnice Srbije“ iz sopstvenih sredstava procenjena je na 160 miliona dinara.

(Tanjug)

