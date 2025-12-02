Rafinerija u Pančevu i dalje u toploj cirkulaciji zahvaljujući lakoj nafti iz domaćih izvora

Rafinerija u Pančevu je i danas u fazi tople cirkulacije, budući da je, kako N1 saznaje, stigla laka nafta iz domaćih izvora.

Rafinerija je i dalje, međutim, ugrožen rad ukoliko SAD u međuvremenu ne izdaju licencu za nastavak rada Naftne industrije Srbije (NIS).

Od kada su 9. oktobra stupile na snagu američke sankicije NIS-u, Rafinerija u Pančevu koristila je rezerve nafte i od 25. novembra funkcioniše u fazi tople cirkulacije, a za danas je bio najavljen prestanak rada rafinerijskih postrojenja.

Srbija još čeka odgovor američkog Stejt departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) o produžetku licence NIS-u, a danas će biti održan sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

