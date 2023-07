Rajić (RERI): Država je poklonila investitorima najbolje građevinsko zemljište

Država Srbija je poklonila najbolje građevinsko zemljište investitorima, usvajanjem Zakona o planiranju i izgradnji, jer je ukinuta naknadu za konverziju prava njegovog korišćenja u pravo svojine, rekao je danas advokat i predsednik Upravnog odbora nevladine organizacije Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) Jovan Rajić.

On je za Betu rekao da investitori, koji su kupili fabrike i preduzeća iz stečaja ili u postupku privatizacije, nisu platili naknadu za zemljište.

„Zakonom je propisano da su oni mogli da postanu vlasnici zemljišta na kojima se nalaze firme od 2010. godine, ukoliko bi platili naknadu koja je jednaka tržišnoj vrednosti tog zemljišta, a izmenom Zakona o planiranju i izgradnji omogućeno im je da oni to učine potpuno besplatno“, rekao je Rajić.

Poslanici vladajuće većine u Skupštini Srbije pre dva dana, većinom glasova usvojili su Predlog izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji kojim se, između ostalog, ukida naknada za konverziju prava korišćenja građevinskog zenljišta u pravo svojine, firmama koje su kupljenje u privatizaciji i stečaju.

Rajić je rekao da je možda najbolji primer Luka Beograd, gde su biznismeni Milan Beko i Miroslav Mišković za privatizaciju dali nešto više od 40 miliona evra, a sada će steći svojinu na gotovo 200 hektara zemlje, odnosno, jedan ar zemljišta na toj lokaciji koštaće ih oko 2.400 evra.

Ako se ima u vidu, kako je rekao, da ar zemlje u Krnjači košta oko 5.000 evra, jasno je o kolikoj je pljački reč, a koju je država legalizovala.Iako je, prema njegovim rečim, to najkrupnija, nije i jedina problematična odredba usvojenog zakona.

Problematične odredbe su, kako je rekao i oko e-prostora, koji je ubačen u definiciju pojmova da bi se zadovoljila forma, bez ikakve dalje razrade, ponovno uspostavljanje Agencije za prostorno planiranje koja može da se finansira iz privatnih donacija, odnosno od novca onih koje treba da kontroliše.

Takođe, kako je rekao Rajić, sporna je i odredba o uskraćivanju prava udruženjima da ulažu žalbe na nezakonito izdate građevinske dozvole, čak ni za projekte koji su od opšteg, javnog značaja.

„Sve ovo govori o tome da je javni interes, izmenama ovog zakona, žrtvovan u korist privatnog, malog broja odabranih“, rekao je Rajić.

On je rekao da to što je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tokom rasprave o predloženim izmenama zakona u Skupštini poklanjao poslanicima knjige Edvarda Kardelja, aludirajući da su svi koji su protiv ukidanja tog zakona, zapravo protiv mogućnosti sticanja privatne svojine na građevinskom zemljištu „jeftin i podli spin“.

„Svi koji su protiv ukidanja ovog zakona zapravo i jesu za to da svojina na zemljištu pripadne privatnim vlasnicima, koji plate njenu tržišnu cenu. Upravo Vesićeva namera da im to zemljište u ime građana pokloni, podseća na prošla vremena na koja se on poziva, kada je svako uzimao ono što mu je potrebno, a plaćao onoliko koliko hoće“, rekao je Rajić.

Dodao je da je 50 odsto ukupne količine novca koja je trebao da se prikupi od naknade za konverziju, bila namenjena Fondu za restituciju, odnosno, onima čijim su precima komunisti protivpravno oduzeli sve što su imali.

Sada će, kako je rekao, „tim ljudima, koji su se ponadali da će donošenjem zakona koji se bavi pitanjima restitucije i konverzije biti makar delimično kompenzovana ta nepravda, Goran Vesić i vladajuća garnitura ponovo oduzeti to pravo, za račun nekih novih uzurpatora“.

„Sve što je Vesić iznosio u Skupštini, od toga da bi 95 odsto konverzija bilo svakako sprovedeno bez naknade, da država ima samo štetu u finansijskom smislu, do toga da će građani Srbije imati korist od ukidanja naknade za konverziju nije potkrepljeno ni jednim jedinim dokumentom“, rekao je Rajić.

Dodao je da ne postoji ni jedna konkretna analiza koja pokazuje o kojoj količini zemlje je reč, koliko država novca gubi tom katastrofalnom odlukom da zakon ukine naknadu za konverziju.

Takva analiza ne postoji, jer bi se, kako je rekao, „videle stvarne razmere te pljačke, najveće u modernoj istoriji Srbije“.

Ukidanjem naknade, prema njegovim rečima, naneta je nepopravljiva šteta budžetu, a nosiocima prava na restituciju je još jednom oduzeto ono što im pripada, ovaj put, u režiji „kruševačkog Kardelja“.

Zakon je po oceni Rajića, usvojen nakon nezakonite i nelegitimne procedure.

„Ako smo strogo na terenu zakonitosti, procedura u kojoj je ovaj zakon prošao javnu raspravu i stigao pred Vladu Srbije, sprovedena je suprotno Zakonu o državnoj upravi, Zakonu o planskom sistemu i Poslovniku Vlade“, rekao je Rajić.

Ministarstvo građevinarstva imalo je, kako je rekao, zakonski rok od 15 dana od okončanja javne rasprave da objavi izveštaj sa javne rasprave, a to je dokument u kome se navodi koje su primedbe zainteresovane javnosti koja je dostavljala komentare, usvojene i sadrži i objašnjenje i razloge za odbijanje onih koje nisu prihvaćene.

Ovaj izveštaj, kako je rekao, objavljen je tek 23. maja, uveliko nakon što je Nacrt zakona stigao pred Vladu Srbije i na njoj usvojen, još 4. maja.

„Vlada je dan nakon tragedije u školi ‘Vladislav Ribnikar’, a na dan tragedije u Mladenovcu, ‘ispod žita’ provukla jedan ovako važan propis, što je potpuno bezuman potez“, rekao je Rajić.

Dodao je da ni jedna suštinska sugestija zainteresovane javnosti nije prihvaćena, što samo potvrđuje da je taj zakon i menjan po zadatku, u interesu privatnih investitora i krupnog kapitala, a duboko na štetu javnog interesa i građana Srbije.

Javno slušanje, koje je na inicijativu RERI-ja zakazano u Narodnoj skupštini, poslužilo je, po oceni Rajića, kao fasada demokratičnosti tog postupka jer je zakazano samo dan pre rasprave o zakonu u Skupštini, a organizovano je tako da niko od predstavnika zainteresovane javnosti, izuzev predstavnika RERI-ja nije dobio priliku da kaže ni jednu jedinu reč.

Umesto toga, prema rečima Rajića, „svi su slušali poslanike, uglavnom vladajuće većine, koji su hvalili fantastičnog ministra i izvanredan zakon“, pri čemu, kako je ocenio, njih 95 odsto nije pročitalo ni slovo zakona, a makar 30 odsto nije znalo o kom je zakonu reč.

„Kada sam kao advokat i predsednik UO RERI-ja dobio priliku da nešto kažem, ograničen sam na tri minuta, nakon čega mi je ministar Vesić replicirao gotovo sedam minuta, bez prava da se ponovo obratim i odgovorim na neistine koje je izneo“, rekao je Rajić.

(Beta)

