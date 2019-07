Raspisan konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama

LESKOVAC – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama raspisan je danas i traje do 15. avgusta za novoformirane i stare zadruge i do 1. septembra za složene zadruge.

Iznosi koji se dodeljuju su i ove godine nepromenjeni i iznose – do 7,5 miliona dinara za novoformirane, do 15 miliona dinara za stare zadruge i do 60 miliona dinara za složene zadruge.

Novi konkurs danas je u razgovoru sa rukovodstvom Jablaničkog okruga i Grada Leskovca predstavio mnistar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić, a saopšteno je iz njegovog kabineta.

Novac se već treću godinu dodeljuje u okviru Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Srbije, a ove godine je za finansijske podsticaje za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga, opredeljeno 667 miliona dinara.

Krkobabić je na sastanku podsetio i da je nedavno formiran Nacionalni tim za preporod sela Srbije.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović zahvalio se ministru na poseti i izrazio uverenje da su zadruge preduslov opstanka seoskih sredina, jer direktno utiču na bolji kvalitet života na selu i na smanjenje migracija seoskog stanovništva u gradove.

Krkobabić je nakon sastanka posetio voćarsku zadrugu „Gradac voće“ u Gradašnici kod Leskovca, koja ima 11 zadrugara i 20 kooperanata, a koji zajedno obrađuju hektare pod višnjom, kupinom, malinom, jagodom i šljivom.

Toj novoj zadruzi, bespovratno je prošle godine dodeljeno sedam miliona dinara za nabavku opreme za hladnjaču (izolacioni paneli, hladioničarska vrata, rashladni sistem za lager komoru, rashladni sistem za tunel za zamrzavanje) i opremu za sortiranje (vibro tresač, prebirni sto, ram palete), a projekat je uspešno i u roku realizovan.

Mlada dama na čelu zadruge, Milena Mitić istakla je da je tom investicijom obezbeđena finansijska sigurnost stanovnicima tog i okolnih sela.

„Sada znamo da imamo nešto za bolje sutra i parče sigurnog hleba“, izjavila je dvadesetosmogodišnja direktorka zadruge, a navodi se u saopštenju.

(Tanjug)