Raspisan prvi oglas za prodaju 5G frekvencija u Srbiji

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) objavilo je javni oglas za aukciju frekvencija za 5G mrežu, objavljeno je u ponedeljak.

Kako je naveo portal Nedeljnik.rs, tim korakom je proces dodele licenci prešao iz faze javnih konsultacija u fazu obavezujućeg javnog nadmetanja, čime je i formalno otpočela trka za petu generaciju mobilne telefonije u Srbiji.

Zainteresovane kompanije dokumentaciju za javno nadmetanje mogu otkupiti najkasnije do 15. septembra 2025. godine, po ceni od 10.000 evra.

Krajnji rok za podnošenje prijava za učešće na aukciji je 20. oktobar.

Početna cena za minimalni paket frekvencija, koji svaki od učesnika mora da kupi, iznosi 100 miliona evra.

Plaćanje će biti omogućeno u dve jednake rate – prva se uplaćuje 15 dana nakon odluke o izboru, a druga najkasnije do 30. juna 2026. godine.

Pravo učešća imaju kompanije koje ispunjavaju stroge kvalifikacione uslove.

Potrebno je da su na dan 31. decembra 2024. godine imale više od 1,5 miliona krajnjih korisnika mobilnih usluga i da su u 2024. ostvarile prihod od tih usluga veći od 300 miliona evra.

Pored toga, novi operateri koji žele da uđu na tržište moraće da imaju zaključen ugovor o nacionalnom romingu sa postojećim operatorom.

Svi ponuđači su u obavezi da dostave i bankarsku garanciju kao dokaz ozbiljnosti ponude.

U prvoj godini od dobijanja licence, operateri će morati da aktiviraju najmanje 200 5G baznih stanica, od čega 120 u Beogradu i po 20 u Novom Sadu, 15 u Nišu, 10 u Kragujevcu i pet u Subotici.

U drugoj godini, obaveza se povećava na minimum 1.000 aktivnih baznih stanica, uz pokrivanje ključnih turističkih centara (Kopaonik, Zlatibor), aerodroma i graničnih prelaza.

Do isteka pete godine, planirano je 4.500 baznih stanica i pokrivanje svih naselja sa više od 3.000 stanovnika, kao i glavnih putnih i železničkih koridora.

