Raspisan tender za organizaciju ceremonije otvaranja i zatvaranja Ekspa vredan 20 miliona evra

Kompanija „Ekspo 2027“ raspisala je tender za organizaciju i izvođenje ceremonije otvaranja i zatvaranja te međunarodne izložbe, što će koštati 2,3 milijardi dinara ili oko 19,9 miliona evra.

Pravo učešća imaju firme sa iskustvom u organizaciji ceremonija otvaranja na „mega događajima međunarodnog karaktera“, a jedan od uslova je i međunarodno priznata nagrada za ceremonije na „mega događajima“, piše Nova.rs.

Projekat, kako piše u pozivu, treba da sledi određene smernice, a prva na spisku je da Srbija i Beograd budu „suština programa“, zatim da bude relevantan za srpsku kulturu, da „dodirne srpsku kulturu za stilom i vizijom usmerenom ka budućnosti i tehnologiji“ i poželjno je da narativ bude zasnovan na srpskom identitetu i da se „izbegava kliše“.

Drugi zahtev je da Srbija na taj način bude „pozicionirana globalno, da se predstavi pravi srpski identitet u svetu i da se kreira ceremonija koja globalnoj publici daje modernu viziju zemlje“.

Među smernicama je i da se sarađuje sa srpskim talentima, kao i da tema i identitet „Ekspo“ bude deo kreativnog koncepta.

Navedeno je i da jedna od faza podrazumeva proizvodnju video materijala i muzike, izradu kostima i revizita, scene i scenografije, kao i regrutovanje učesnika, volontera i održavanje audicija.

Navodi se i da je finalna faza izvođenje ceremonije, te da je rok za realizaciju ceremonije otvaranja 14. maj 2027, a za ceremoniju zatvaranja 15. avgust 2027.

Direktor kompanije Danilo Jerinić rekao je da je priprema tendera sprovedena na osnovu iskustava međunarodnih stručnjaka, koji su organizovali ceremonije globalnih manifestacija kao što su Olimpijske igre, Svetska prvenstva u fudbalu i ranije održane Ekspo izložbe širom sveta.

Podseća se da je Forbs Srbija ranije pisao da se država obavezala da će dati finansijsku podršku određenim državama i organizacijama za učešće na Ekspo izložbi u Beogradu 2027. godine, te da će za to izdvojiti maksimalno 4,9 milijardi dinara (oko 42 miliona evra).

Srbija će plaćati i konsultantske usluge za „obaranje Ginisovih rekorda tokom izložbe Ekspo 2027“, a vrednost te nabavke je oko 1,3 miliona dinara, piše Nova.rs.

(Beta)

