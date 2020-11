Rast BDP u naredne tri godine 3,1 odsto, prvi u Evropi

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija, prema prognozama MMF-a i Svetske banke, imati u naredne tri godine najveći rast BDP-a u Evropi od 3,1 odsto u proseku, za ovu godinu, 2021. i 2022. godinu.

„U naredne tri godine Srbija će biti prva u Evropi sa prosečnim rastom od 3,1 odsto, posle nas će biti Litvanija i Irska sa po dva odsto prosečnim rastom“, rekao je Vučić.

Kaže da će mnoge evrpske zemlje biti u tom periodu u minusu ili od nule do oko tri odsto.

Predsednik Srbije ističe da Srbija ima problema sa rastom BDP-a sada, zato što bi ove godine, da nema kovida i lokdauna, u evropskim zemljama imala rast BDP od oko šest odsto, ali da će zbog ove krize imati rast oko nule ili minus 0,5 odsto.

Izrazio je očekivanje da će doći do smanjenja trgovinskih barijera između SAD i Evrope , jer bi to značilo puno za našu celokupnu industriju, a posebno industriju čelika i odna bi naš izvoz došao više do izražaja.

I pored toga Srbja će ove godine biti prva po rastu BDP-a u Evropi, dodao je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.