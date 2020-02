Rast broja oglasa, najtraženiji prodavci, komercijalisti…

BEOGRAD – Broj oglasa za posao i potražnja za kadrovima porastao je prošle godine za 14 odsto u odnosu na 2018., a najtraženiji su bili prodavci, komercijalisti, vozači, magacioneri i telefonski operateri.

Prema podacima sajta za zapošljavanje „Poslovi.infostud“, tokom prošle godine više od 225.000 kandidata je imalo šansu da se zaposli na 48.893 raspisanih pozicija.

Kao i prethodnih godina najviše su se tražili kadrovi iz oblasti trgovine/prodaja, IT, mašinstva, administracije i elektrotehnike, a najtraženije pozicije bile su prodavac, komercijalista, vozač, magacioner i telefonski operater.

Poslodavci su lani u više od 57 odsto oglasa za posao tražili srednju stručnu spremu, dok se u nešto manje od 40 odsto oglasa tražila visoka ili viša stručna sprema.

U 2019. godini, na jedan oglas prosečno je konkuirisalo 65 kandidata.

Primetan je i veći broj oglasa koji su namenjeni osobama sa invaliditetom (od osam odsto).

Što se tiče IT oglasa, tokom prošle godine najtraženije pozicije bile su JavaScript, Developer, Java Developer, PHP Developer, .NET Developer i IT Help Desk / Support.

Pozicije koje su lani beležile deficit i teži dolazak do kadrova i dalje su zanatska zanimanja poput frizera, stolara, mesara, pekara, metalostrugar i farbar, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)