Rast globalnih temperatura od tri do pet stepeni do 2100-te

ŽENEVA – Globalne temperature su na putu da se povećaju za tri do pet stepeni Celzijusovih u ovom veku, što značajno premašuje globalni cilj o ograničavanju rasta temperature na dva stepena Celzijusova ili manje, upozorila je danas Svetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija (WMO).

“Koncentracija gasova sa efektom staklene bašte je ponovo na rekordnom nivou, a ako se aktuelni trend nastavi, moglo bi doći do povećanja temperature za tri do pet stepeni Celzijusovih do kraja veka”, navodi generalni sekretar WMO Peteri Talas u godišnjem saopštenju te organizacije o stanju klime.

“Ako iscrpimo sve poznate izvore fosilnih goriva, temperatura će značajno porasti”, dodaje on, a prenosi Rojters.

Naučnici tvrde da je od vitalnog značaja da se rast globalne temperature ograniči na dva stepena Celzijusova kako bi se sprečili ekstremni vremenski uslovi, porast nivoa mora, nestanak pojedinih billjnih i životinjskih vrsta, a ograničavanja rasta na 1,5 stepeni Celzijusovih, kako smatraju, donelo bi još veće benefite.

Zemlje sveta su se 2015. godine, na Pariskoj klimatskoj konferenciji, obavezale da će raditi na ograničavanju rasta temperature na dva stepena Celzijusova, što je korak koji, kako ocenjuje Rojters, zahteva radikalno smanjenje korišćenja fosilnih goriva, koja su primarni uzrok globalnog zagrevanja.

