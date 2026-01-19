Rast kineskog BDP-a u 2025. godini pet odsto

Kineski BDP porastao je prošle godine za pet odsto u odnosu na 2024, navodi Kineska medijska grupa (CMG).

Podaci kineskog Nacionalnog zavoda za statistiku (NBS) objavljeni danas pokazuju da je BDP Kine dostigao vrednost od 140,19 hiljada milijardi juana (20,13 hiljada milijardi dolara).

Bruto domaći prozvod Kine prvi put je premašio prag od 140 hiljada milijardi juana, čime je ispunjen godišnji cilj rasta od oko pet odsto.

Analitičari kažu da su optimistični podaci odraz otpornosti i vitalnosti druge po veličini svetske ekonomije, uprkos višestrukim pritiscima, a takav zamah rasta nastaviće da pozicionira Kinu kao svetionik stabilnosti i lokomotivu svetske ekonomije.

U 2025. godini, kineska industrijska proizvodnja sa dodatom vrednošću porasla je za 5,9 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok su investicije u osnovna sredstva opale za 3,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Kineska maloprodaja robe široke potrošnje porasla je za 3,7 odsto u odnosu na 2024. godinu, pokazuju zvanični statistički podaci.

„Nacionalna ekonomija održala je zamah stabilnog razvoja u 2025. godini uprkos višestrukim pritiscima, a kvalitetan razvoj zabeležio je nova dostignuća“, rekao je danas direktor Nacionalnog zavoda za statistiku Kang Ji na konferenciji za novinare.

Rast industrijske proizvodnje podstakla je i snažna izvozna potražnja.

U 2025. godini, kineska spoljna trgovina porasla je za 3,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu i dostigla je vrednost od 45,47 hiljada milijardi juana (6,51 hiljada milijardi dolara), što je novi rekord.

Prvi put je premašen prag od 45 hiljada milijardi juana, pokazuju objavljeni podaci.

U četvrtom kvartalu prošle godine rast u kineskoj maloprodaji takođe se stabilizovao, zahvaljujući nizu mera za podsticaj potrošnje i aktivnoj potrošnji tokom osmodnevnog praznika Dana državnosti i Festivala sredine jeseni, kažu analitičari.

Oni su naveli da je doprinos domaće potrošnje značajno porastao, što pokazuje da ekonomska struktura Kine postaje sve uravnoteženija i otpornija.

(Beta)

