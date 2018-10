Rast tržišta automobila, za devet meseci prodato 23.437 novih

BEOGRAD – Tržište automobila u Srbiji raste zbog veće kupovne moći i boljih uslova finansiranja i ove godine je u devet meseci prodato 23.437 novih automobila, što je za 18 odsto više nego u istom periodu lane, kažu u Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila delova.

Ove godine je povećana i prodaja luksuznih automobila iz premium segmenta i to u prvih devet meseci 2.006 auta: 801 mercedes, 677 audija i 528 BMW-a, rekao je Tanjugu predsednik Asocijacije Miloš Petrović.

„Prvi put u Srbiji imate podatke o novoregistrovanim automobilima, a ne o željama prodavaca koje prijavljuju, već zvanično koliko je novih auta registrovano. U prvih devet meseci prošle godine bilo prodato oko 20.000 vozila“, rekao je on.

Petrović ističe da već godinama unazad trend rasta od 10 do 15 odsto, ali da će rast prodaje novih automobila u 2018. iznositi oko 20 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Asocijacija očekuje da će ove godine biti prodato nešto više od 30.000 novih vozila.

Najviše novih automobila ove godine je prodato marke škoda, fijat, reno, ford, hjundaji, čija godišnja prodaje obično prelazi cifru od po 2.000 i 3.000 vozila.

„To su automobili koji se tradicionalno najviše prodaju, naši ljudi vole te automobile i verovatno su najpristupačniji za finansiranje. Interesantno je da je došlo do porasta prodaje japanskih brendova kao što su suzuki, tojota i honda koji polako osvajaju kupce, verovatno zbog bezbednost, ekologije i pouzdanosti“.

Govoreći o tome šta je uticalo na veću prodaju novih automobila, Petrović navodi da su kompanije počele da menjaju vozne parkove, ali i da je sada finansiranje daleko lakše, kao i da je kupovna moć na tržištu povećana.

„Sada je jednostavnije kupiti novi automobil ili ga uzeti na operativni lizing“, kazao je on.

Potencijal srpskog tržišta je, prema njegovim rečima, svega 100.000 vozila, a u pretkriznoj godini, pre oko 10 godina, bilo je 60.000 prodatih novih vozila. Petrovičh očekuje da će naše tržište polako dostići tu cifru.

Dodaje da je došlo do još većeg rasta uvoza polovnih vozila u Srbiji i da je za devet meseci uvezeno 97.000 polovnjaka.

U našu zemlju je prošle godine uvezeno ukupno 153.000 polovnih vozila.

„Mislim da je to previše polovnih automobila, koje Evropa neće, a to su automobili stariji od 10 godina“, naveo je on.

Petrović kaže da većina građana može da kupi samo takve polovne automobile i da bi trebalo pokušati da se ti automobili tehnički sertifikuju pre nego što uđu u zemlju.

„Da se proveri emisija gasova, tehnička ispravnosti i tek onda da mogu da uđu u Srbiju, a ne da se desi ovo što je sada bilo, da su uvezli automobile, ali se promenio zakon o tehničkim pregledima i sada ne mogu da se registruju“.

U Srbiju mogu legalno da se uvezu automobili i sa standardom motora evro 3, što znači od 2000. godišta.

Dodaje da se kod premium marki prodaja uglavnom kreće između 500 i 1.000 novih vozila godišnje, kod mercedesa, audija i BMW-a.

„Sada su se u poremium segmentu pojavili i rendž rover i još neki luksuzni brendovi. Ti skupi automobili se uvek sa istom klijentelom dogovaraju, naručuju i kupuju i tu nema nekih skokova i padova, konstantno se ta brojka vrti između 500 i 700 automobila u zavisnosti od brenda.

Prošle godine je audi zabeležio najveću prodaju sa oko 900 automobila.

Petrović navodi da je i Fijat član Asocijacije i da je fabrika u Kragujevcu, koliko je informisan, nastavio bez problema da radi, iako su mediji ranije javljali da desetogodišnji ugovor ističe 29. septembra ove godine.

„Ako ugovor nije raskinut, automatski je produžen. Kolege iz Fijata normalno rade. Kada je reč o prodaji u Srbiji, lanča i alfa se polako pozicioniraju. Fijat standardno ima dobre cene, dobro se prodaju i komercijalna vozila za privredu dobro. Fijat je u samom vrhu prodaje vozila kod nas, kao i godinama unazad“.

Petrović smatra da fabrika u Kragujevcu ima kapacitete za proizvodnju novog modela.

„Nadamo se da će se naći rešenje i da će se popuniti kapacitet fabrike i da će se proizvoditi, ne oko 100.000 vozila, već možda i 200.000 novih vozila godišnje. S obzirom da tržište raste postoje dve varijante ili da se pravi novi model ili ovaj isti, ali na hibridni ili električni pogon“.

Kada je reč o električnim automobilima, u Srbiji je do sada ukupuno prodato 150 elektrčnih vozila i oko 250 hibridnih, rekao je i izrazio nadu da ćemo uskoro urediti zakonski i tu oblast i stimulisati prodaju takvih vozila.

Kako je rekao, u Srbiji je prošle godine prodato 19 vozila koja su potpuno na električni pogon.

Država je postavila pet punjača na svim graničnim prelazima, a biće nabavljeno na tenderu još 10 novih punjača.

„Ali, bez stotinak punjača neće doći svi veliki svetski proizvođači, koji inače sami postavljaju punjače za korisnike svojih modela“, dodao je Petrović.

(Tanjug)