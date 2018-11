RATEL domaćin Plenarnog zasedanja ERGP-a 29. novembra

BEOGRAD – RATEL će u Beogradu biti domaćin 15. Plenarnog zasedanja Evropske grupe regulatora za poštanske usluge (ERGP – European Regulators Group for Postal Services).

Plenarnoj sednici, koja se održava 29. novembra prisutvovaće direktori regulatornih agencija iz svih zemalja Evropske unije kao i direktori regulatornih agencija iz našeg regiona i drugih zemalja koje nisu članice EU, kažu za Tanjug u RATEL-u (Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge).

Plenarnoj sednici prethodi održavanje radionice pod nazivom „The Postal Framework – Views from within and outside the EU“ (Poštanski okvir – pogledi iz i izvan EU).

Na radionici će, kažu u Agenciji, zainteresovane strane iz poštanskog i drugih srodnih sektora, razmeniti mišljenja o temama koje utiču na budućnost poštanskog sektora kao i regulatornih alata.

Učesnicima će biti predstavljeni rezultati „WIK-Consult studije“ u vezi s razvojem trgovine putem interneta i prekogranične dostave paketa koja je sprovedena u saradnji sa Evropskom Komisijom.

Takođe, učesnici iz nekoliko zemalja koje nisu članice Evropske Unije će predstaviti načine prilagođavanja svojih regulatornih okvira u odnosu na promene koje se dešavaju kako na evropskom tako i na globalnom poštanskom tržištu.

„Značajno je napomenuti da će se na radionici diskutovati o budućnosti Poštanske Direktive (pravila u poštanskim uslugama sa ciljem uspostavljanja jedinstvenog poštanskog tržišta)“, kažu u RATEL-u.

Jedna od tema, dodaju, je i potencijalna saradnja između država članica EU i onih koje to nisu sa ciljem unapređivanja razvoja poštanskog tržišta.

