Ratnovski (MMF): Cenu struje korigovati jednom godišnje, sprečilo bi iznenadne i veće korekcije

Stalni predstavnik Međunarodog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Lev Ratnovski izjavio je da za naredni period MMF preporučuje da se cene struje koriguju jednom godišnje, na osnovu kretanja inflacije i troškova u eneregetskom sektoru.

„Ovakva pristup bi sprečio iznenadne, veće korekcije, stvorio predvidljivost za potrošače i omogućio snabdevačima električne energije da održe visokokvalitetnu, pouzdanu uslugu od koje zavise domaćinstva i privreda“, rekao je Ratnovski, u intervjuu za list Politika.

Objašnjavajući zašto je u okviru prve revizije aranžmana sa Srbijom, koja je nedavno uspešno završena, tim MMF-a preporučio korekciju cene struje za domaćinstva za sedam odsto, to jest zašto je uopšte neophodno planirano poskupljenje električne energije, Ratnovski je podsetio da je povećanje cena u 2022. i 2023. godini pomoglo u finansijskom oporavku tog sektora.

On je naveo da su godinama cene električne energije u Srbiji držane na veštački niskom nivou, što je dovodilo do gubitaka u energetskim preduzećima i doprinelo ozbiljnoj krizi 2022. godine.

Kako je ukazao, podizanje cena nije dovoljno da stvori stabilan, pouzdan i pristupačan energetski sistem.

„Energetska preduzeća u Srbiji – EPS, EDS i EMS – takođe treba da postanu efikasnija, modernija i otpornija, tako da domaćinstva i privreda mogu da računaju na stabilno snabdevanje električnom energijom po najnižoj mogućoj ceni na duži rok“, naveo je Ratnovski.

(Beta)

