Razgovor dobavljača iz Srbije i trgovaca iz Severne Makedonije o saradnji

Predstavnici trgovinskih lanaca iz Severne Makedonije razgovarali su danas u Privrednoj komori Srbije (PKS) sa dobavljačima iz Srbije o mogućnostima uspostavljanja saradnje.

PKS je organizovala skup „Dan dobavljača“, zajedno sa Vladom Srbije i Ministarstvom privrede, s ciljem povezivanja srpskih proizvođača sa trgovinskim lancima iz Severne Makedonije.

Makedonske kompanije koje su predstavljene su Žito Marketi, Vero Makedonija, Supertrejd dooel – Gulf Oil i Euro Aktiva.

Državna sekretarka u Ministarstvu privrede Andrijana Jovanović ocenila je da je danas regionalna saradnja značajnija nego ikada.

Navela je da je ideja saradnje da se omogući građanima pristup i srpkim i makedonskim proizvodima.

„Sigurna sam da će naši partneri iz Severne Makedonije učiniti sve da srpski proizvodi budu, ne samo prisutni u najznačjanijim makedonskim trgovinskim lancima, već i da istinski budu prihvaćeni, da postanu deo svakodnevne kupovine“, rekla je Jovanović.

Ocenila je da se povezivanjem kompanija stvara profit i dugoročna stabilnost.

Organizovani su i B2B sastanci između srpskih proizvođača i predstavnika makedonskih trgovinskih lanaca.

Srpske kompanije koje prisustvuju su Nektar, Fun & fit, Imlek, Danubius, ZZ Trlić, Mlekara Ub, IM Topola, Slatko srce TiD, Bibli, Bg produkt, Dps Klas group, Budimka, ITN group, Mioni (Voda Gala), Heba, Zarić rakija, Simex original Subotica, Vinarija La Gora, Vinarija Aleksić, Vinarija Petra, Vinarija Čoka plus, SPM Sveti Arhangel i Destilerija Zavet.

(Beta)

