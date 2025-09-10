Razgovori o ulasku srpske robe na kinesko tržište

Delegacija Srbije na čelu sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Draganom Glamočićem boravi u poseti Kini, gde će sa delegacijom domaćina razgovarati o mogućnostima ulaska većeg broja roba iz Srbije na kinesko tržište, saopšteno je u sredu.

Domaćin, direktor carine u gradu Sjamen Žu Guangjao, podsetio je tokom susreta da je prvi kontejner sa srpskim proizvodima u Kinu stigao 10. juna ove godine, te da su tim događajem otvorena vrata za poljoprivredne proizvode iz Srbije, koji su prvi put našli svoje mesto u kompleksnoj carinskoj zoni Sjanju.

„Kina je Srbiji prijatelj koji na delu pokazuje poštovanje i poverenje. Od trenutka kada je stigao prvi kontejner sa našim proizvodima, do danas, videli smo koliko brzo i efikasno funkcioniše ovaj sistem“, rekao je ministar Glamočić.

Zahvaljujući Sporazumu o slobodnoj trgovini, koji su u prisustvu predsednika Si Đinpinga i Aleksandra Vučića potpisale dve zemlje, srpski proizvodi u Kini stižu po povoljnijim uslovima, a prema tom sporazumu, čak 95 odsto ukupne vrednosti razmene biće oslobođeno carina, što poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima iz Srbije daje izuzetnu prednost na ogromnom kineskom tržištu, navodi se u saopštenju.

Carina u Sjamenu dala je takođe podršku Srbiji, formirala je posebne radne grupe kako bi postupci uvoza tekli bez zastoja i obezbedila da proizvodi iz Srbije stignu na vreme i u skladu sa strogim kineskim standardima.

Direktor carine u Sjamenu, posebno je istakao značaj povezivanja carinskih službi Srbije i Kine ukazujući da je Srbija „čelični prijatelj Kine“ te da će saradnja carina Sjamena i Beograda značiti da će srpski proizvodi stizati brže, pouzdanije i u skladu sa najvišim standardima što pokazuje želju Kine da što više srpskih kompanije nađe svoje mesto na kineskom tržištu.

Sjanmen nije samo trgovački centar, u tom gradu će se otvoriti „Srpska kuća“ koja će služiti za promociju kulture, turizma i ekonomije Srbije, a uz to u distributivnoj zoni Sjanju, gde već posluju svetski brendovi poput Hajnekena (Heineken), Dela (Dell) i Ekoa (Echo), očekuje se da će srpski proizvodi dobiti svoje zasluženo mesto, piše u saopštenju.

