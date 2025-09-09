Razmatra se povećanje minimalne plate u Srbiji

Članovi Socijalno-ekonomskog saveta u utorak će razmatrati mogućnosti za povećanje minimalne zarade u Srbiji u narednoj godini, a ranije je bilo dogovoreno da minimalna cena rada od oktobra bude veća za 9,4 odsto.

To bi značilo da bi sa sadašnjih 450 evra minimalna plata u Srbiji bila povećana na nešto manje od 500 evra.

Ministar finansija Siniša Mali ranije je rekao da će od 1. januara „minimalac“ iznositi 550 evra.

Reprezentativni sindikati predložili su da „minimalac“ za 2026. godinu iznosi 600 evra, ali je Unija poslodavaca ocenila da, posle povećanja minimalne zarade na 500 evra od 1. oktobra, taj iznos ne treba više povećavati.

U slučaju da socijalni partneri Vlada Srbije, sindikati i poslodavci ne postignu saglasnost konačnu odluku o iznosu će doneti Vlada Srbije, najkasnije do 15. septembra.

Nekoliko poslednjih godina minimalnu zaradu i pre početka pregovora saopštavao je predsednik države Aleksandar Vučić, a to je učinio i ove godine, kada je rekao da će „minimalac“ za 2026. iznositi 550 evra.

Ministarstvo za sada ima dozvolu samo za pripremne radove na stadionu. Oni obuhvataju zemljane i radove na temeljima (šipovi, temeljna ploča i instalacije ispod ploče). Prema dozvoli koja je za njih izdata, njihova predračunska vrednost iznosi 3.944.980.144 dinara.

U julu je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu koja se odnosi na projekat izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona.

To je bio jedan od dokumenta potreban za podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju nadzemnog dela objekta.

beta/cmg

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com