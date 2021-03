Razvojem distributivne mreže gas stiže do više kupaca

BEOGRAD – Aneksi ugovora o poveravanju delatnosti od opšteg interesa koji se odnose na distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas danas su potpisani sa kompanijama „Sigas“ iz Požege i „Bos konstrakšen“ iz Trstenika, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ugovori koje potpisala ministarka Zorana Mihajlović omogućiće da „Sigas“ iz Požege, koji već snabdeva kupce prirodnog gasa u opštini Požega, preuzme bavljenje ovom delatnošću i u opštinama Varvarin i Ćićevac.

Ona je izjavila da je Srbija puštanjem u rad gasovoda Balkanski tok dobila još jedan pravac snabdevanja gasom a priprema se za izgradnju još jednog – gasovoda Niš-Dimitrovgrad.

„Za izgradnju tog gasovoda raspisan je tender a on će omogućiti da do Srbije stiže gas i od drugih snabdevača. Izgradnja magistralnih gasovoda znači veću sigurnost u snabdevanju i povoljniju cenu gasa, ali je pođednako važno da se razvija i distributivna mreža koja je uslov da gas stigne do većeg broja opština, većeg broja građana i da se ovaj energent više koristi u industriji”, rekla je ona.

Dodala je da je u Srbiji gasifikovano oko 60 procenata teritorije i naglasila da je potrebno da se mnogo brže nego do sada realizuju projekti gasifikacije, kako bi gas stigao i u druge delove Srbije i većeg broja kupaca, bilo da je reč o domaćinstvima ili o industriji.

Ispred kompanije „Sigas“ ugovor je potpisao Zvi Sade, direktor Milomir Ilić potpisao je u ime „Bos konstrakšena“ a prisustvovala je i predsednica opštine Ćićevac Mirjana Krkić.

