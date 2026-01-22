Reforma javne uprave u Srbiji olakšala administrativne procedure građanim i privredi

Dosadašnja reforma javne uprave u Srbiji, koju je sprovodilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, olakšala je svakodnevicu građana i poslovanje privrede, pojednostavljivanjem administrativnih procredura i skraćivanjem vremena za njihovo obavljanje, zaključeno je na današnjem panelu „Od strategije do reforme“ na konferenciji na kojoj su promovisani rezultati reforme „Promena koja traje, rezultat koji ostaje“.

Predstavnica Centra za sistem državne uprave Ministarstva državne uprave i loklane samouprave Ljilja Tomić istakla je da je mnogo toga urađeno od prve strategije reforme javne uprave iz 2004. godine, preko reforme iz 2014. do važeće Strategije reforme javne uprave 2021-2030.

„Počelo se s radom na uspostavljanju normativnog, zatim institucionalnog i strateškog okvira u svim oblastima obuhvaćenim strategijom. Svi rezultati unapredjenja tih koriste se kao osnova za transformaciju uprave iz regulatora u servis građana, dok je iz ugla građana najvažnije efikasno, brzo i adekvatno pružanje usluga“, rekla je ona na panelu održanom u Evropskoj kući.

Istakla je da je portal eUprava, alat koji je najviše pomogao u transformaciji javne uprave.

Dodala je da je više od milion dokumenata potpisano elektronskim putem mobilnom aplikacijom ili kvalifikovanim sertifikatom u klaudu.

Tomić je navela i da su u lokalnim samoupravama širom Srbije uspostavljena Jedinstvena upravna mesta, odnosno fizička mesta gde građani mogu da završe različite stvari koje imaju veze sa državnom upravom jednim dolaskom na šalter.

„Izazovi sa kojim se suočavamo prilikom uskladjivanja sa standardima EU su nedostatak finansijskih sredstava, kadrovskih i tehničkih kapaciteta, kašnjenja u unapređenju pravnog okvira usled češćih parlamentarnih izbora, kratki rokovi za pripremu propisa i dokumenata javnih politika“, navela je ona.

Pomoćnica ministra Jasmina Benmansur istakla je da aktivnosti koje nisu realizovane u domenu stručnog usavršavanja zahtevaju dodatno vreme i da su planirane za naredni period.

„Cilju nam je kvalitet, a ne kvantitet. Stručno usavršavanje nije više ad hoc kao u ranijem periodu, već sistemski razvijen proces sa kontinuiranim programima obuka i inovatnivnim tehnikama u njegovom sprovođenju“, rekla je ona.

Navela je da su različiti kapaciteti organa javne uprave i na državnom i na lokalnom nivou, te da za učešće u procesima stručnog usavršavanja postoji potreba da se reši trajno održivo finansiranje programa obuka, posebno onih koje sprovode organi samostalno, kao i da je potrebno stručnom usavršavanju dati mesto u sistemu koje mu pripada.

Pomoćnica direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Tamara Bresjanac govorila je o kombinaciji instrumenata za praćenje i evaluaciju svega što je učinila reforma javne uprave.

Prema njenim rečima, to su jasno postavljena pravila, institucionalni kapaciteti i pametni alati.

„Prilikom postavljanja indikatora mi savetujemo da se razmišlja o tome kakvu promenu očekujemo njegovim ispunjenjem ili neispunjenjem. Kada govorimo o institucionalnim kapacitetima, govorimo o tome da li imamo ljudske, finansijske i institucionalne resurse za sprovodjenje dokumenata“, objasnila je ona.

Šefica odseka za elektronsku upravu i rukovodilac Srpsko-korejskog informatičko pristupnog centra (SKIP) Dara Gravara Stojanović podsetila je da se taj centar, koji deluje u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pored ostalog bavi i besplatnim IT obukama građana.

„Trenutno smo započeli devetu godinu rada. Od 60 ovakvih centara u svetu, Srbija je najbolja i korejska vlada je rešila da nam ponovo donira opremu koju smo dobili krajem prošle godine“, rekla je ona.

Istakla je da su im fokus građani, kao i da su uspeli da im približe kako da realizuju neku uslugu, ali i da im vrate poverenje u institucije.

Ona je dodala da centar osnažuje i žene koje su posle navršene 45 ili 50 godine izgubile posao, te da sarađuju i sa Vikipedijom, sa decom koja su deo udruženja Mensa, sa osobama sa invaliditetom, kao i da od prošle godine pomažu inkluziju Roma i obučavaju ih kako da koriste nove tehnologije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com