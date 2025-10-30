Regionalni skup posvećen ženskom preduzetništvu 18. novembra na Beogradskom sajmu

Regionalni skup pod nazivom „Žensko preduzetništvo – u susret Expo 2027“ biće održan 18. novembra na Beogradskom sajmu, najavila je danas direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije (PKS) Branislava Simanić.

Skup organizuje PKS u saradnji sa Expo-om, a okupiće brojne predstavnike državnih institucija, preduzetnice iz Srbije, iz regiona, Republike Srpske, Hrvatske-Istre, Crne Gore i Slovenije.

U nekadašnjoj hali 5 Beogradskog sajma, skup posvećen ženskom preduzetništvu počinje u 11.00.

„Žena je stub porodice, a porodica je stub svakog društva. Žensko preduzetništvo predstavlja važan resurs, razvojnu šansu. Danas žene preduzetnice imaju sistemsku podršku države“, rekla je Simanić novinarima u PKS.

Ocenila je da će, predstojeća specijalizovana izložba „Expo 2027“, ženama preduzetnicama omogućiti umrežavanje, kao i šansu da plasiraju svoje proizvode.

Simanić je istakla da će je to prva u nizu konferencija, kada je žensko preduzetništvo u pitanju do samog Expo-a, kao i da će za vreme trajanja te izložbe biti održano više panela i radionica.

Pozvala je preduzetnice da prijave učešće na konferenciji na mejl adresu preduzetnik@pks.rs

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je da su žene i te kako preduzimljive, prepoznate i stabilne u svetu biznisa.

„Žene su liderke i spremne da nasleđuju poslove i da otpočnu vlastite biznise, te da postave neke temelje dobrog privrednog kretanja jedne firme“, rekla je Žarić Kovačević.

Navela je da se Ministarstvo zalaže za balansiranje rada i roditeljstva, podsećajući da je sa PKS organizovana nagrada „Prijatelj porodice“.

„Verujem da je za rast ženskog preduzetništva potrebno da u svoju logiku intregiše ideju o ravnoteži između vođenja biznisa i roditeljstva. Podržavamo žensko liderstvo, da se što više žena javi za izložbu ‘Expo 2027’, verujem da će žene i na konfenerciji i na izložbi pokazati svoju kreativnost i ostaviti svoj pečat“, rekla je ministarka.

Regionalni skup podržan je i od strane Alta banke i Javnog preduzeća „Gold gondola Zlatibor“.

(Beta)

