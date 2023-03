Registrovano 80 internet stranica koje nelegalno prodaju dijetetske suplemente

BEOGRAD – Na internet tržištu dijetetskih suplemenata u Srbiji postoji oko 80 internet stranica na kojima se prodaju artikli koji nisu registrovani u bazi podataka Ministarstva zdravlja.

Pojedini mogu proizvesti ozbiljne probleme od najblažih neželjenih efekata propraćenih mučninom i povraćanjem, pa do smanjenja pamćenja i raznih osipa po koži.

Sekretarka Udruženja za farmaciju i medicinsku delatnost Privredne komore Srbije (PKS) Mirjana Vučićević, rekla je Tanjugu da je potrebna stalna edukacija javnosti kako bi upotreba dodataka ishrani bila što bezbednija.

Zbog široke upotrebe dijetetsih suplemenata, podseća ona, često se dešava da ne dolazi do neophodne konsultacije sa lekarom, a dešava se, kako kaže, da se bez znanja o mogućim neželjenim interakcijama pristupi konzumiranju.

„Mi smo identifikovali preko 80 internet stranica i veliki broj oglasa na kojima se nudi prodaja dodataka ishrani koji nisu upisanu u bazu podataka Ministarstva zdravlja.Da bi dodatak ishrani mogao biti u prometu neophodno je da je upisan u bazu podataka Ministarstva zdravlja. Toj notifikaciji prethodi kategorizacija na jednom od dva Farmaceutska fakulteta i kontrola zdravstvenih istravnosti u nekom od Instituta za javno zdravlje“, rekla je za Tanjug Vučićevićeva.

Kako navodi, u Srbiji dozvolu za promet dijetetskih suplemenata ima više od 9.500 proizvoda, od kojih je 28 proizvedeno kod nas.

„Zbog velike upotrebe dijetetskih suplemenata beleži se konstantan rast potrošnje, tako da je od 2018. do 2022. godine cena porasla za 90 odsto, a količina suplemenata za 44 odsto“, kaže sekretarka iz PKS-a.

Samo kroz apoteke, kako ističe, prošle godine je prodato 47 miliona pakovanja dodataka ishrani, a atipično je to da nisu samo apoteke kanali prodaje, već i razni marketi sa prehrambenom robom.

„Na događaju koji organizuje PKS 4. aprila biće predstavljena analiza nelegalnog internet tržišta dijetetskih suplemenata, i biće govora o javnom zdravstvenom značaju upotrebe dijetetskih suplemenata. Na skupu će govoriti predstavnici Ministarstva zdravlja sektora za inspekcijske poslove , predstavnici farmaceutskog fakulteta, kao i predstavnik Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Na istom skupu, kaže ona, govoriće se o nelojalnoj konkurenciji, a sagovornici će biti predstavnici Ministarstva trgovine, pripadnici MUP-a iz sektora za borbu protiv privrednog kriminala, kao i predstavnici Uprave carina.

Kada je reč o legalnom prometu suplemenata, iz PKS-a poručuju da iz Srbije prošle godine izvoz ovih proizvoda iznosio 35,7 miliona dolara, dok smo uvezli dodatke ishrani u vrednosti od 71,2 miliona dolara.

„Podaci pokazuju da je u apotekama tokom prošle godine prodato dijetetskih suplementa za 229,5 miliona evra. To je rast od oko 11 odsto u odnosu na 2021. Dijetetski suplementi proizvedeni u Srbiji najviše se izvoze u zemlje regiona BiH, Makedoniju, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, a uvozimo najviše iz Nemačke, Italije, Poljske, SAD, Velike Britanije i Slovenije“, poručuju iz PKS.

Generalni direktor kompanije „AbelaPharm“ Davor Korčok ističe da su dijetetski suplementi izuzetno važna grupa proizvoda, ali i da su to farmaceutsko dozvoljeni oblici, što znači da postoje neželjena dejstva i kontraindikacije ukoliko dođe do nepropisne upotrebe.

„Dijtetski suplement ima ulogu da pomogne u određenom stanju ili spreči napredovanje bolesti. U falsifikatima mogu da se nađu nedozvoljene komponente, ili dozvoljene u neodgovarajućim količinama. To je ozbiljan problem koji može dovesti do ozbiljnih komplikacija od najblažih neželjenih efekata propraćenih mučninom i povraćanjem pa do smanjenja pamćenja i raznih osipa po koži“, rekao je za Tanjug Korčok.

On kaže da u Srbiji postoje kvalitetni proizvođači dijetetskih suplemenata koji poštuju određene standarde kvaliteta, kao i nacionalnu i evropsku regulativu.

„U poslednjih 15 godina dodaci ishrani zauzimaju veliko mesto na tržištu“, rekao je Korčok.

Sagovornici su se složili oko činjenice da je ključ rešenja ovog nadolazećeg problema u saradnji privrede i nadležnih institucija

„Skup u PKS je značajan zbog edukacije i svesti stručne javnosti. Bezbedan proizvod je samo onaj koji je notifikovan u bazi podataka Ministarstva zdravlja, što znači da na kutiji proizvoda mora stajati odobrenje ministartva kao i broj rešenja upisa“, poručuju sagovornici Tanjuga.

(Tanjug)

