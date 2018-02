Rekonstrukciju pruge Beograd-Zagreb razmotrili ministri Hrvatske i Srbije

Rekonstrukciju železničke pruge Beograd-Zagreb danas su u Zagrebu razmotrili ministri infrastrukture Srbije i Hrvatske, Zorana Mihajlović i Oleg Butković.

Kako je saopštilo Ministarstvo gradjevinarstva Srbije, Mihajlović koja tokom zvanične posete prati predsednika Srbije Aleksnadra Vučića, i Butković su se dogovorili da se u narednih desetak dana ponovo sastanu i potpišu protokol o saradnji na tom projektu, o čijem okviru su se danas saglasili.

Mihajlović i Butković su saglasni da Srbija i Hrvatska zajednički zatraže novac Evropske unije za rekonstrukciju železničke pruge Zagreb-Beograd.

Pruga od Beograda do Zagreba od 412 kilometra je deo „Evropskog koridora 10“. U Srbiji se planira rekonstrukcija oba koloseka od Golubinaca do Šida, odnosno do granice sa Hrvatskom, i modernizacija deonice Ruma-Šid. Vrednost tih radova je 250 milona evra.

(Beta)