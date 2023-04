Rističević: Za dva meseca uvoz mleka i sireva skočio za 40%, prelevmani preniski

BEOGRAD – Predsednik Narodne seljačke stranke i odbora Narodne skupštine za poljoprivredu Marijan Rističević rekao da je u prva dva meseca ove godine uvoz mleka i mlečnih proizvoda porastao za 40 odsto, te da to ne može da se spreči prelevmanima koji su preniski i uvedeni bez saglasnosti EU.

Za Tanjug on je podsetio da je prošle godine uprkos otkupu 820 miliona litara mleka u Srbiju, vrednost uvoza mleka i mlečnih proizvoda bila 207 miliona, a vrednost izvoza 102 miliona evra.

„Ove godine u dva meseca uvoz mleka i mlečnih proizvoda porastao je za 40 posto. Ne možemo to da sprečimo ni prelevmanima koji su za mene preniski, a uvedeni su bez saglasnosti EU. Kada oni imaju viškove mleka, stave ih na berzu, i vešto ih plasiraju u Srbiju, i onda imate manjak domaćeg mleka, ali zajedno sa uvoznim pojavi se višak. Tako se ruše cene farmerima“, rekao je on.

Ocenio je da Evropa svoje viškove mleka i mlečnih proizvoda izvozi po damping metodi, i objasnio da izvoze po cenama koje ne važe za njihovo nego samo za tržište Srbije, pa se tima osvaja naše tržište.

„To je veliki problem suvereniteta, teritoriju čuvaju ljudi. Mi smo kao država izgubili 500.000 ljudi, a veliki gradovi nisu izgubili stanovništvo nego sela“, rekao je on poredeći naseljenost i površinu Crne Trave i Vračara.

On je ocenio da je ranije prodajom prerađivačke industrije prodato i pravo na snabdevanje i trgovinu osnovnim poljoprivrednim namirniciama.

Istakao je da uslovi za poljoprivredu nisu dobro ispregovarani u vreme potpisivanja ŠP-a.

Naveo je da je preko ŠP-a Srbija postala kanal za plasiranje viška proizvoda iz zemalja EU.

„Srbija je prerano ukinula odbrambene mehanizme. A tim kanalom oni ostvaruju pravo na snabdevanje trgovinskih lanaca, a oni su u stvari pravo na snabdevanje potrošača“, rekao je on.

Ocenio je da je Srbija na određeni način izgubila pravo da utiče na svoje tržite.

Kao posledicu uvoza naveo je gubitak sopstvene proizvodnje, i istakao da se iza toga očekuje skok cena.

Govoreći o ceni jaja, on je rekao da je ona takva da 50 dinara koštaju dva jajeta i dve kriške hleba od čega je moguće najesti se ko čovek.

Mali uzgajivač živine proizvođač mleka i mlečnih proizvoda Miroslav Mijalčić rekao je za Tanjug da zbog veće tražnje pred Vaskršnje praznike jaja poskupe.

„Zatim im cena bude manja i to traje do kasnjih jesenjih dana kad počinju krsne slave, pa opet sa tražnjom bude cena viša“, rekao je on.

Dodao je da su i sa ovom većom cenom, jaja izuzetno jeftina.

Objasnio je da bi moralo da se ima jato od hiljadu kokošaka u kaveznom sistemu da bi se od proizvodnje jaja živelo.

„Matično jato se menja svake godine. Za mene su to jaja bez ukusa i mirisa, skoro nikakva, za razliku od naših koka iz drugog dvorišta“, rekao je on.

Kao proizvođač mleka i mlečnih proizvoda Mijalčić je ocenio da je još daleko do izlaska iz krize oko mleka, te je procenio da će se ona preliti i na sledeću godinu.

(Tanjug)

