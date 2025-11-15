Rojters izmenio vest: Srbija dobila tri meseca da nađe kupca za NIS, a ne odlaganje sankcija

Britanska novinska agencija Rojters je danas najpre objavila da je „Srbija obezbedila tromesečno odlaganje sankcija NIS-u“, ali je potom izmenila vest čiji naslov je sada: „Ministarka energetike kaže da naftna kompanija NIS, sankcionisana od strane SAD, ima tri meseca da nađe kupca“.

Rojters piše da je „NIS čije većinski udeo drži ruski proizvođač nafte Gaspromnjeft, suočen s američkim sankcijama po isteku izuzeća“ koje je ranije dobio i ukazuje da je „poslovanje NIS-a ugroženo jer banke obustavljaju plaćanje“.

„Srbija je dobila tromesečnu licencu od SAD da bi pokušala da nađe kupca za svoju naftnu kompaniju NIS koja je pod sankcijama koje uoči zime ugrožavaju snabdevanje gorivom, rekla je danas ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović“, piše agencija.

Rojters podseća da je „Srbija ove nedelje saopštila da su ruski Gasprom njeft (SIBN.MM) i Gasprom (GAZP.MM) – koji zajedno drže kontrolni udeo od 56 odsto u jedinoj rafineriji nafte u toj zemlji (NIIS.BEL), poslali zahtev Kancelariji Ministarstva finansija SAD za kontrolu strane imovine (OFAC), navodeći spremnost da trećoj strani ustupe kontrolu nad tom kompanijom“.

Rojters se pozvala na „neimenovanog državnog zvaničnika“ u prethodnoj, sada izmenjenoj vesti iz Beograda da je „Srbija obezbedila tromesečno odlaganje sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), u većinskom vlasništvu ruskih kompanija Gasprom i Gasprom Njeft“.

Vlada Srbije je najavila da će sutra održati sednicu o tome, na koju su pozvani direktori svih javnih preduzeća, a biće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ministarka energetike Đedović-Handanović je danas rekla novinarima u Beogradu da je američka administracija „bila jasna“: da želi kompletnu promenu vlasništva NIS-a i zahteva potpuno povlačenje ruskog vlasništva iz kompanije, a „ono što je teška poruka za nas je što nismo dobili ni dan da NIS nastavi sa radom“.

