RSZ: Industrijska proizvodnja u Srbiji u decembru 2025. manja 5,7 odsto u odnosu na isti mesec 2024

Industrijska proizvodnja u Srbiji u decembru 2025. manja je 5,7 odsto u odnosu na decembar 2024. godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

U odnosu na prosek 2024. godine, ta proizvodnja je manja za 1,2 odsto.

Industrijska proizvodnja u 2025, u poređenju sa 2024. godinom veća je 0,9 odsto.

Posmatrano po sektorima, u decembru 2025. godine, u odnosu na isti mesec 2024, u sektoru prerađivačka industrija proizvodnja je pala 8,3 odsto.

Proizvodnja u sektoru snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija proizvodnja je u decembru porasla 0,7 odsto u odnosu na isti mesec 2024, a u sektoru rudarstva veća je 4,4 odsto.

Obim industrijske proizvodnje u decembru 2025. godine, u odnosu na decembar 2024, pao je u 12 oblasti koje čine 47 odsto ukupne industrijske proizvodnje, a porastao je u 17 oblasti koje čine 53 odsto te proizvodnje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com