RTS: NIS dobio licencu od SAD za nastavak rada do 23. januara

Vlada SAD je produžila operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS) do 23. januara, posle 84 dana od stupanja na snagu američkih sankcija toj kompaniji, javila je večeras Radio-televizija Srbije (RTS), pozivajući se na neimenovani izvor.

Prema nezvaničnim saznanjima RTS, do 23. januara bi mogli da budu završeni pregovori ruskog Gasproma sa mađarskom kompanijom MOL o kupovini ruskog većinskog udela u NIS, zbog kojeg su SAD uvele sankciji toj kompaniji.

Izvor RTS navodi da je odluka o produženju licence usledila posle današnjih razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Kancelarije Ministarstva finansija SAD za kontrolu strane imovine (OFAC) i Stejt departmenta, i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Detalje o odluci OFAC i značaju produženja operativne licence za NIS i Srbiju, Vučić će građanima saopštiti sutra na RTS. Vučić je ranije danas izrazio uverenje da će 1. januara imati „fenomenalne političke vesti“.

Prošle nedelje, 24. decembra, OFAC je izdao licencu Naftnoj industriji Srbije kojom je rok za pregovore o prodaji ruskog udela produžen do 24. marta. Rusi o prodaji svog udela pregovaraju sa mađarskom kompanijom MOL.

Američke sankcije kompaniji NIS stupile su na snagu 9. oktobra. Dan ranije je obustavljen dotok sirove nafte u Srbiju preko Jadranskog naftovoda, a Rafinerija u Pančevu je obustavila rad 2. decembra, otkada se Srbija oslanja na državne rezerve i uvoz derivata.

(Beta)

