RTS: Testirana brza pruga Novi Sad–Subotica, danas se očekuje zvanično puštanje u saobraćaj

Treća deonica brze pruge na trasi Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice je intenzivno testirana u prethodne dve nedelje a danas se očekuje zvanično puštanje u saobraćaj, objavio je RTS.

Pruga je duga 108,1 kilometar i omogućiće vozove brzine do 200 kilometara na sat.

Kako je navedeno, u prethodne dve nedelje intenzivno je testirana brza pruga Novi Sad–Subotica što je podrazumevalo da su svakodnevno više puta saobraćali vozovi Soko i druge Štadlerove kompozicije.

Izgradnja ove deonice započela je novembra 2021. godine, a radovi su obuhvatili polaganje oko 273 kilometra novih koloseka, uključujući dvokolosečnu prugu i stanice.

Na trasi su izgrađena četiri mosta, dva vijadukta, 27 nadvožnjaka i 15 podvožnjaka.

Prvi put u Srbiji izgrađena su i tri eko-dukta, duga po 46 metara, koji će omogućiti životinjama bezbedan prelaz preko pruge.

Ukupno je izgrađeno 33 propusta i 14 pothodnika, dok je na deonici postavljeno 302 skretnice.

Radovi su zahtevali oko 8,5 miliona kubika zemljanih radova i 762.000 kubika tucanika.

Na novoizgrađenoj deonici između Novog Sada i Subotice postoje četiri stanice – Vrbasnova, Lovćenac, Maliđoš, Bačka Topola i Subotica.

Izvođač radova bio je kineski konzorcijum „Čajna rejlvej internešenel“ (China Railway International) i „Čajna komjunikejšn konstrakšn kompani“ (China Communications Construction Company – CHCH), uz učešće više od 200 podizvođača i dobavljača iz Srbije i Evropske unije.

Dinamička testiranja obavila je nemačka kompanija „Deutsche Bahn Systemtechnik“, koja je početkom oktobra 2024. godine potvrdila dostiženje maksimalne brzine od 200 kilometara na čas na ovoj deonici.

Planirano je da voz Soko između Novog Sada i Subotice putuje 41 minut, dok će putovanje između Beograda i Subotice trajati oko 79 minuta.

Interregio vozovi će saobraćati nešto sporije – 54 minuta od Novog Sada do Subotice i oko 99 minuta od Beograda do Subotice.

Danas se očekuje da će svečanom puštanju ove deonice u saobraćaj prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima i drugim zvaničnicima, objavio je RTS.

