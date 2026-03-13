RTS: Vlada smanjila akcize na naftne derivate

Vlada Srbije smanjila je akcize na naftne derivate za 20 odsto, saznaje danas RTS u Ministarstvu finansija.

Odluka Vlade je privremena i važi do 15. aprila.

To znači da će akciza na dizel, koja je danas 74,04 dinara po litru, biti smanjena na 59,23 dinara po litru. To je umanjenje od 14,81 dinara po litru.

Akciza na benzin, koja je danas 72 dinara, biće smanjena na 57,6 dinara po litru. To je umanjenje od 14,4 dinara po litru.

Do 19. marta na snazi je zabrana izvoza nafte i naftnih derivata, a Vlada je od te mere izuzela butan, propan i auto-gas.

(Beta)

