Rudarstvo, novi „kec iz rukava“ za Srbiju?

BEOGRAD – Glavni „adut u džepu“ srpske privrede moglo bi u narednim godinama da postane rudarstvo, ako se na nekoj od 127 lokacija u Srbiji gde međunarodne kompanije istražuju, i pronađu nove, značajne količine zlata, srebra, bakra, litijuma…

Strateško partnerstvo RTB Bor s kineskim „Ziđinom“, preuzimanje Smederevske železare od strane kineske HBIS Grupe, ali i informacija da je kanadska istraživačka firma „Medgold risorsis“ nedavno otkrila na granici s Bugarskom i Makedonijom bogat sloj zemljišta u kojem leže velike količine zlata i srebra, pokazuje, tvrde stručnjaci, da srpsko rudarstvo čekaju bolji dani.

U „rudarskoj groznici“ u Srbiji trenutno učestvuje oko 25 kompanija, a samo u istraživanje ruda uloženo je prethodne godine oko 60 miliona evra.

Međutim, geološka istraživanja na terenu, osim što su skupa i traju dugo, ne znače da će vađenje rude i početi, jer pre otvaranja rudnika, predstoje godine kalkulacija i analiza da li se pokretanje posla uopšte isplati.

Miroslav Ignjatović iz Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije kaže za Tanjug da je jedno od najznačajnijih investicija u rudarstvo Srbije nalazište Čukaru Peki kod Bora.

„Tokom perioda eksploatacije projekta Čukaru Peki, Srbija i Bor će imati direktnu korist od oko 450 miliona dolara kroz poreze i rudnu rentu“, navodi Ignjatović.

Podseća i na istraživanje kompanije „Rio Tinto“ i projekat „Jadar“ kod Loznice gde se nalazi jedno od najvećih svetskih ležišta minerala jadarit iz kojeg se izdvaja litijum.

Procena je da će do 2020. godine litijum iz Srbije učestvovati sa deset odsto u svetskoj proizvodnji i više od 90 procenata proizvodnje u Evropi.

S obzirom na ubrzani razvoj industrije električnih vozila u svetu u koja se ugrađuju baterije koje sadrže ovaj mineral, Srbija bi u narednim godinama, kaže struka, mogla da se pozicionira kao važan igrač u proizvodnji električnih automobila, autobusa, bicikala…

Stručnjaci Geološkog zavoda Srbije smatraju da zbog rudnih resursa srpsko rudarstvo može da očekuje „svetlu budućnost“.

Međutim, da bi se to i ostvarilo, potrebna su značajna ulaganja, kaže za Tanjug geolog Predrag Mijatović.

„Ulaganje u istraživanje su dugotrajna i to nije proces koji se može završiti za godinu ili dve, za to je potrebno najmanje sedam do deset godina“, kaže Mijatović.

A cilj Vlade Srbije, da rudarstvo u BDP-u Srbije učestvuje sa pet odsto, biće postignut narednih godina, izjavio je nedavno Dominik Roberts, direktor operacija u kompaniji Mineco LTD, koja ima rudnike u Srbiji i BiH.

Smatra da je od ovih ekonomskih pokazatelja važnije to što će u narednim godinama rudarstvo obezbediti posao za desetine hiljada radnika u sektoru koji trenutno broji oko 25.000 zaposlenih.

(Tanjug)