Rumunija potpisala sporazum sa nemačkom kompanijom Rajnmetal o gradnji fabrike baruta

Rumunija, članica NATO, potpisala je danas sporazum sa nemačkom kompanijom Rajnmetal (Rheinmetell) o izgradnji fabrike baruta u centralnom delu Rumunije, dok se Evropa užurbano ponovo naoružava pred sve provokativnijom Rusijom.

Posle potpisivanja sporazuma, premijer Rumije Ilije Boložan (Ilie Bolojan) pozdravio je zajedničko ulaganje rumunske države i najvećeg evropskog proizvođača oružja kao znak da se Rumunija „pojavljuje kao igrač sa potencijalom u odbrambenoj industriji jugoistočne Evrope“.

Očekuje se da će izgradnja fabrike vredne 535 miliona evra (616 miliona dolara) u gradu Viktorija u okrugu Brašov početi 2026. godine, da će trajati tri godine i da će otvoriti oko 700 lokalnih radnih mesta, rekao je Boložan.

Rumunija će nastojati da finansira deo svojih doprinosa kroz evropski mehanizam SAFE kako bi podstakla odbrambenu spremnost.

„Posle mnogo godina u kojima je naša odbrambena industrija bila malo tražena, Rumunija ulazi u novu fazu zbog bezbednosne situacije u istočnoj Evropi. Drago mi je što nas Rajnmetal vidi kao važnog i ozbiljnog partnera i jača svoje prisustvo u Rumuniji“, rekao je premijer.

Izvršni direktor Rajnmetala Armin Paperger (Pappeger) rekao je da je barut koji će se proizvoditi u fabrici „potreban širom sveta, a posebno u Evropi“ i da će Rumuniju učiniti ključnim igračem u odbrambenom ekosistemu kontinenta.

„Strategija je da Rumunija postane sastavni deo evropskog ekosistema. Rumunija će takođe biti sastavni deo ekosistema NATO“, rekao je Papeger.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Rumunija igra sve veću ulogu u NATO. Donirala je Ukrajini raketni sistem Patriot i otvorila međunarodni centar za obuku pilota mlaznih aviona F-16 iz savezničkih zemalja, uključujući i Ukrajinu.

(Beta)

