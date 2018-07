Rumunija uvozi radnike iz Azije za rad u mnogim sektorima

BUKUREŠT – Kompanije u Rumuniji koje posluju u sektorima poput ugostiteljstva i hotelijertstva (HoReCa), prerade, lake industrije, poljoprivrede, građevinarstva i usluga, u poslednjih nekoliko godina angažuju strance iz zemalja van EU, uglavnom iz država sa nižim životnim standardom od rumunskog.

Zemlje porekla stranih radnika su Filipini, Nepal, Vijetnam, Indija, Indonezija i Tajland, prenosi rumunska agencija Ađerpres pozivajući se na istraživanje kompanije Smartri (Smartree).

Da bi angažovali strane radnike, rumunski poslodavci moraju da prođu kroz nekoliko procedura: da dobiju odobrenje za zapošljavanje od Generalnog inspekorata za imigraciju, da obezbede vize za dugi boravak, pravo na prebivalište na teritoriji Rumunije, zatim boravišne i dozvole za rad od lokalnih samouprava…

Kompanije koje podnose zahteve moraju da ispune određene uslove, između ostalog, da nemaju obaveze prema državnom budžetu u kvartalu pre podnošenja prijave ili da nisu iscrpile godišnje kvote predviđene na tržištu rada za angažovanje radnika iz inostranstva u određenim kategorijama.

Paket pogodnosti za stranog radnika može uključivati avionsku kartu za let do Rumunije, zajednički smeštaju i, u nekim slučajevima, prevoz od kuće do posla i nazad, kao i kartu za let u matičnu zemlju u određenim vremenskim intervalima.

Strani radnici takođe mogu da dobiju obroke i kuvare koji pripremaju nacionalna jela iz regiona iz kojih gastarbajteri dolaze. Da bi olakšali njihovo prilagođavanje, poslodavci mogu da obezbede grupi predstavnika koji govori neki svetski jezik.

S druge strane, najveći nedostaci koje pratr zapošljavanje stranaca su visoki troškovi vezani za međunarodne procedure o zapošljavanju, obimna papirologija, dugo trajanje čitavog postupka kako bi se pribavile sve neophodne saglasnosti od državnih institucija, razlike u kulturi i govornom jeziku, integracija stranih radnika u novu kulturu…

Ipak, zemlje u kojima stranci žive i rade postepeno se pretvaraju u multikulturalne, kosmopolitske centre sa širokim spektrom novoformiranih tehnika i veština koje mogu da doprinesu napredovanju društva kroz inovacije i kreativnost, dodaje Ađerpres.

Prvo regrutovanje stranih radnika počelo je u Rumuniji pre dve-tri godine, a razlozi zbog kojih su rumunski poslodavci priblegli toj strategiji su razni – migracija određenih kategorija radnika u razvijenije zapadne zemlje, pad stope nataliteta, promena profila potrebnih kadrova pod uticajem razvoja novih tehnologija i nemogućnost obrazovnog sistema da zadovolji zahteve poslodavaca.

(Tanjug)