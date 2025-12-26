Rusi pregovaraju o prodaji NIS-a mađarskom MOL-u

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da su u toku pregovori ruskih akcionara u Naftnoj industriji Srbije (NIS) sa mađarskim MOL-om o prodaji njihovog većinskog udela toj kompaniji.

O tome su, kako je rekla, NIS i MOL obavestili američko Odeljenje za kontrolu strane imovine (OFAK) koje je u januaru ove godine uvelo sankcije NIS-u zbog većunskog ruskog udela, a sankcije su stupile na snagu 9. oktobra.

„Vlada Mađarske je podržala te razgovore, a mi ćemo kao Vlada Srbije pružiti podršku, a sve kako bi se pronašlo rešenje za ukidanje sankcija i stvaranje uslova za dodelu licence NIS-u za operativni rad“, rekla je Đedović Handanović.

Ruska Vlada je, kako je rekla, obavestila Vladu Srbije da podržava pregovore o izlasku ruskog kapitala iz NIS-a, a Srbija će podržati te razgovore kod OFAK-a.

Sprska ministarka je rekla da od uvođenja sankcija NIS-u građani nisu to osetili jer ima svega dovoljno u rezervama – benzina, dizela, mazuta i kerozina, ali da se rezerve prazne iako se zanavljaju.

Prema njenim rečima nema logističkih kapaciteta za uvoz naftnih derivata koliko je potrebno i zato će se nastaviti razgovori da NIS počne da radi, bez obzira na vreme koje je potrebno da se transakcija MOL-a i ruskih akcionara završi.

„Gasa će biti dovoljno, spremni smo na sve scenarije, rezerve su popunjene, sa Ruskom Federacijom je dobijen ugovor do kraja marta“, rekla je Đedović Handanović.

Istakla je da će građani plaćati najpovoljniju cenu, što nije slučaj sa zemljama u regionu i u EU.

Dodala je da Srbija u najhladnijim danima dnevno troši do 17 miliona kubnih metara gasa.

