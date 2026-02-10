Ruski ambasador: Tri su razloga zašto nije moguć dugoročni ugovor o isporuci ruskog gasa Srbiji

Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je u intervjuu za portal Sputnjik Srbija da postoje tri razloga zašto je teško moguć dugoročni ugovor o isporuci ruskog gasa Srbiji.

„Što se tiče konkretnih rokova ugovora, to je, kao i ranije, pre svega stvar pregovarača, Gasproma i Srbijagasa. Dugoročni ili kratkoročni ugovor nemaju nikakve veze sa samom realizacijom, već sa sprovođenjem dogovora postignutih na najvišem nivou o isporukama gasa Srbiji po ceni koja je prihvatljiva za obe strane i, koliko god je moguće, bude povoljna“, rekao je Bocan-Harčenko.

Dodao je da način na koji će se ugovor realizovati tehničko pitanje.

„Da li će ugovor biti kratkoročan i stalno obnavljan u određenim periodima – na tri meseca, kvartalno – ili će biti zaključen na duži rok, to je tehničko pitanje. Ali od svakog tehničkog pitanja može se napraviti velika politika i ono se može tumačiti, i to, ne bez sugestija naših protivnika i zlonamernih aktera, uključujući one u EU, kao dokaz da Rusija nastavlja da politizuje saradnju u oblasti energetike i da vrši pritisak na Srbiju“, rekao je ambasador.

Dodao je da je „Srbija izložena pritiscima isključivo EU, i to vrlo beskompromisnim“.

Iz Rusije, prema njegovim rečima, nema pritiska na Srbiju.

„Mi apsolutno ne zahtevamo, za razliku od EU, da Beograd, odnosno predsednik (Aleksandar) Vučić, odustane od tog famoznog evropskog puta u korist odnosa sa Rusijom, uz poruku da će, eto, tada sve biti dugoročno. Što se tiče trajanja ugovora, u sadašnjoj situaciji koja je u velikoj meri, ako ne potpuno, stvorena pogrešnim odlukama EU u energetskom sektoru, gasno tržište je danas manje stabilno i teže je sagledavati dugoročnu perspektivu. U ovom slučaju kompanije–pregovarači moraju da to uzimaju u obzir“, rekao je Bocan-Harčenko.

Istakao je da je Vučić rekao da će Srbija, budući da se nalazi na evropskom putu, morati da uzme u obzir odluke, u okviru evropske energetske politike prema Rusiji, što podrazumeva potpuni prekid kupovine i isporuku ruskog gasa.

Treći momenat koji, kako je naveo, takođe komplikuje gasnu saradnju Rusij i Srbije jeste što ne postoji neposredni dodir dela transporta do i preko Bugarske. „A Bugarska je predani član EU koja se, kako se to kaže, ponekad trudi da trči ispred rude. A ako Bugarska stavi rampu, šta onda? Da sumiram, treba razumeti da je to realnost. Zato je ovde ugovor na kraći rok jer omogućava fleksibilnost“, rekao je Bocan-Harčenko.

Na pitanje kako napreduju pregovori o prodaji NIS-a, koji je u većinskom vlasništvu Gasproma, zbog čega je pod američkim sakcijama, Bocan-Harčenko je rekao da je to „iznuđen korak“ jer je za Rusiju najbolja varijanta bila da se sačuva saradnja i stanje koje je postojalo.

„Verujte, Gasprom je imao mogućnosti da se vrlo brzo oslobodi tog aktiva koji je pod sankcijama. Ali Gasprom je tražio pouzdanog kupca, vodio temeljne, mada ne brze pregovore, želeći da taj aktiv preda u pouzdane ruke u svakom smislu, i kad je reč o nivou kompanije koja će biti sledeći glavni vlasnik, i kad je reč o NIS-u koji ima potencijal i savremeni nivo“, naveo je ambasador.

Istakao je da ima u vidu dobar odnos Rusije sa Srbijom na svim nivoima, i među kompanijama na ekonomskom nivou, i na najvišem političkom, državnom nivou.

„Što se tiče konkretnih stvari, u ovom slučaju ja nisam učesnik pregovora oko NIS-a i neću se mešati. Mislim da će pregovori biti završeni kad to bude trebalo. Ne mislim da će to biti dug period. A najvažnije je da će, i pre pregovora, i u prelaznom periodu, sve ostati kao što je i bilo – stabilno, zahvaljujući zajedničkim naporima. Ko će tamo imati veće učešće u ukupnom kapitalu NIS-a, a ko manje, zar je to važno? Važna je stabilnost i pouzdanost novih akcionara“, ocenio je Bocan-Harčenko.

