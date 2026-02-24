Ruski Rosatom nudi Srbiji ulazak u globalnu nuklearnu industriju

Ruska kompanija za atomsku energiju Rosatom nudi Srbiji saradnju u razvoju nuklearne energetike, od izgradnje elektrana i obuke stručnjaka do uključivanja domaćih firmi u velike međunarodne projekte, izjavio je direktor Rosatoma Aleksej Lihačov.

Lihačov je za Radio-televiziju Srbije naveo da bi Srbija, u uslovima rastuće potražnje za električnom energijom, mogla da obezbedi dugoročnu energetsku stabilnost kroz razvoj nuklearnih kapaciteta i saradnju sa Rosatomom.

„Rosatom je spreman da srpske firme uključi u mrežu dobavljača za projekte nuklearnih programa koje radi u svetu i svaki vid saradnje sa Srbijom u korišćenju nuklearne energije u mirnodopske svrhe“, rekao je Lihačov.

On je naveo da je srpskim zvaničnicima predstavio spektar jedinstvenih rešenja „Rosatoma“, koja se tiču nuklearne energije.

„Ona obuhvataju snažne blokove, ruske tehnologije, takozvane VVER reaktore velike snage. Trenutno se realizuje oko 30 takvih projekata u devet zemalja. Naravno, možemo da ponudimo i blokove srednjeg kapaciteta, 600-800 megavata. Takođe možemo da ponudimo male elektrane, kako fiksirane tako i mobilne, plutajuće“, kazao je on.

Dodao je da je Rusija jedina zemlja u kojoj trenutno funkcionišu moderne male nuklearne elektrane, između ostalog i jedinstvene plutajuće nuklearne elektrane.

„Pored rešenja vezanih za nuklearnu energiju, mi nudimo sveobuhvatan pristup razvoju nuklearne industrije, uključujući obuku osoblja, naše preporuke za nuklearnu infrastrukturu, saradnju u sferi nuklearnih nauka, medicine, kao i obuku čitavog spektra stručnjaka za ceo životni ciklus postrojenja“, precizirao je Lihačov.

Ukazao je i da pored neposredne gradnje nuklearnih elektrana, „Rosatom“ nudi partnerstvo koje može trajati decenijama.

