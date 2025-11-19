Ruski vlasnici pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u

Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) koji iznosi 56,15 odsto, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, objavio je RTS.

Istakla da se ime treće strane ne saopštava zato što je „reč o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija“ i „dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča“.

„Od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste videli, veoma transparentno smo do sada komunicirali o svemu. Naš zahtev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da se što pre obezbedi novi dotok sirove nafte“, rekla je ministarka.

Podsetila je da iz hrvatskog naftovoda Janaf 43 dana nikakva nafta nije stigla u Srbiju, a da građani to nisu osetili.

„To je upravo zato što smo naporno radili da budemo spremni za sve scenarije ukoliko i kada dođe do izazova sa NIS-om“ rekla je Đevodić Handanović.

Kazala je da je NIS preko svojih advokata u SAD podnela zahtev vladi SAD za produženje licence za rad, da može da nastavi da doprema sirovu naftu, da rafinerija u Pančevu nastavi rad.

„Mi sada čekamo odluku američke vlade da kaže da li je to što su oni predložili, a naravno, u šta smo mi uključeni, da li je to u redu“, rekla je Đedović Handanović.

Naftna industrija Srbije koja je od 9. oktobra pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, podnela je juče novi zahtev Kancelariji Ministarstva finansija SAD za kontrolu strane imovine (OFAC) za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije.

(Beta)

