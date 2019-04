RZ ZS: Publikacija Preduzeća po veličini i preduzetnici

BEOGRAD – Republički zavod za statistiku (RZ ZS) objavio je publikaciju „Preduzeća po veličini i preduzetnici u Republici Srbiji, 2015-2017. godine“.

Kako je rečeno na današnjoj promociji, ovom praksom nastavlja se sveobuhvatno statističko praćenje preduzeća i preduzetnika prema standardima koje propisuje EVROSTAT, što obezbeđuje međunarodno uporedive indikatore u poslovanju.

Direktor Zavoda Miladin Kovačević rekao je da je period kojim se publikacija bavi, 2015-2017, karakterističan po tome što je zemlja ušla u jednu „zonu rentabiliteta“ i, kako je kazao, poboljšanih performansi preduzeća.

„To je period kada smo izašli iz zone negativnog finansijskog rezultata. Došlo je do povećanja konkurentnosti, što se dogodilo najviše zbog konsolidacije finansija, a posebno javnih finansija“, istakao je Kovačević.

On je rekao da je povoljna finansijska klima u Evropi, pa i u zemlji, uticala da „preduzeća pređu zonu većih profita nego što su kamatne stope“, a što je doprinelo i boljem finansijskom rezultatu.

Kovačević je posebno pomenuo i finansijsku stabilnost u pogledu međuvalutnih odnosa, jer je zbog stabilnog kursa dinara došlo do „izbegavanja gubitaka na kursnim razlikama“.

Autor publikacije Milan Burzanović istakao je da je broj poslovnih subjekata, kada je reč o preduzetnicima, povećan za 10,5 odsto u posmatranom periodu.

„Godine 2015. bilo je 232.765 preduzetnika, a 2017. godine 257.267, što je povećanje od 10,5 odsto“, rekao je Burzanović.

Razvrstavajući preduzeća na mikro, mala, srednja i velika, on je istakao da je kod sve četiri kategorije prisutan porast u broju tih poslovnih subjekata.

Kod mikro preduzeća porast je 8,6 odsto, kod malih 11 odsto, kod srednjih 8,7 odsto, a kod velikih 5,5 odsto, napomenuo je Burzanović.

U kategoriji BDV (bruto dodata vrednost), kao makroekonomskog pokazatelja koji, kako kaže, i najbolje odslikava produktivnost poslovnih subjekata, registrovan je porast u 2017. u odnosu na 2015. godinu.

Profesor na Geografskom fakultetu Edvard Jakopin kazao je da je pomenuta zona rentabiliteta od 2015. godine vidljiva i jasna.

„Svaka analiza, pa i ova, pokazuje da je sve što se desi pozitivno u ekonomiji u suštini plod velikih i srednjih preduzeća. Broj velikih i srednjih se povećao, i to je dobro. Srednja su krvotok jedne ekonomije, i čine balans“, poručio je Jakopin.

S druge strane, ističe, vidi se da „preduzetnički sektor hramlje“, dodajući da je svojevrsna neuravnoteženost prisutna, jer se „pola novostvorene vrednosti stvori u Beogradu“.

Svi rezultati iz publikacije dostupni su na web stranici Republičkog zavoda za statistiku.

(Tanjug)