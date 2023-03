SAD: Masovna otpuštanja u IT sektoru se nastavljaju, to ugrožava i banke

NJUJORK – Masovna otpuštanja u IT sektoru se nastavljaju, gotovo sve velike kompanije su od početka godine podelile veliki broj otkaza, čime su nastavile trend koji je počeo još početkom prošle godine.

Doba velikog rasta kompanija se davno završilo, a prilagođavanje novonastalim uslovima se primarno odvija otkazima, preneo je portal Index.hr.

Samo od početka ove godine otkaze je dobilo preko 100.000 radnika u velikim tehnološkim kompanijama, a otprilike isto toliko tokom prošle godine.

Konzervativna procena iznosi da je 200.000 otkaza podeljeno od početka 2022. do danas, dok neke procene idu čak do pola miliona.

Gugl, Meta (Fejsbuk), Amazon, Majkrosoft i brojne druge kompanije smanjuju broj zaposlenih.

U stvari teško je pronaći kompaniju koja ne vodi politiku masovnih otkaza.

Taj trend je indirektno doveo do početka masovne krize, gurajući Banku Silionske doline (SVB) u bankrot.

Čelnici navedenih kompanija uglavnom se opravdavaju argumentom da su previše zapošljavali jer je potražnja za njihovim uslugama naglo narasla tokom pandemije.

Krajem prošle godine, u jednom od prvih masovnih otpuštanja kompanije Meta (Fejsbuk), Mark Zukerberg je direktno priznao lošu poslovnu procenu.

„Na početku kovida svet se naglo preselio na internet, a nagli rast e-trgovine doveo je do ogromnog rasta prihoda. Mnogi ljudi su predviđali da će ovo biti trajno ubrzanje koje će se nastaviti čak i nakon završetka pandemije. I ja sam to smatrao pa sam doneo odluku o značajnom povećanju ulaganja. Nažalost, to se nije odigralo onako kako sam očekivao“, napisao je u saopštenju zaposlenima.

Upravo veliki talas otkaza u IT sektoru tokom 2022. i uopšte poslovanje lošije od očekivanja bili su okidač za bankarsku krizu sa bankrotom Banke silikonske doline.

Ta banka je uglavnom poslovala sa kompanijama iz tehnološkog sektora, kako joj i ime govori, a u njoj su novac držale mnoge kompanije i startapi.

Kako je 2022. bila krizna za IT sektor, tako je sve manje ulagača i fondova htelo da uloži novac u male tehnološke kompanije i startape.

Većina tih kompanija nije profitabilna, ne mogu ni da isplate plate iz redovnih prihoda od prodaje, pa zavise od investicija.

Novac je tokom 2022. sporije stizao, ali su računi stizali istom brzinom.

Zbog toga su kompanije iz tehnološkog sektora, a to je bila većina klijenata SVB, počele da povlače novac iz banke.

Jednostavno su morali da podmire tekuće troškove.

Smanjio se i priliv novog novca u banku, jer se smanjio njihovim klijentima, a ti klijenti su počeli da povlače iz banke novac koji su imali.

Polako se pripremala pozornica za „juriš na banku“ i 10. marta ona je bankrotirala.

(Tanjug)

