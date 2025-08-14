SAD upozoravaju na dodatne carine Indiji ako propadnu mirovni pregovori na Aljasci

Ministar finansija SAD Skot Besent upozorio je da bi Vašington mogao da dodatno poveća carine Indiji, prenosi u četvrtak Bi-Bi-Ci (BBC).

Rekao je da će ta odluka zavisiti od ishoda sastanka američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak.

Ranije ovog meseca, Tramp je uveo Indiji kaznu od 25 odsto pored carina od takođe 25 odsto zbog kupovine nafte i oružja od Rusije.

SAD pokušavaju da posreduju u postizanju prekida vatre između Rusije i Ukrajine, a u sredu je Tramp upozorio na „teške posledice“ ako Moskva ne pristane na mirovni sporazum.

Povećani uvoz jeftine ruske sirove nafte u Delhiju od početka rata u Ukrajini zategnuo je odnose između Indije i SAD i poremetio tekuće trgovinske pregovore sa Vašingtonom.

Ruska nafta je činila 35 do 40 odsto indijskog uvoza nafte u 2024. godini, što je povećanje od 3 odsto u 2021. godini.

Delhi je obrazlagao kupovinu ruske nafte, tvrdeći da kao glavni uvoznik energije mora da kupuje najjeftiniju dostupnu sirovu naftu kako bi zaštitio milione siromašnih Indijaca od rastućih troškova.

Trampova nova carinska stopa od 50 odsto za Indiju trebalo bi da stupi na snagu 27. avgusta, što su neki nazvali praktičnim embargom na trgovinu između dve zemlje.

To čini Indiju najviše oporezovanim trgovinskim partnerom SAD u Aziji i očekuje se da će ozbiljno ometati njene industrije usmerene na izvoz, poput tekstila i nakita, i moglo bi da smanji rast Indije za čak pola procenta.

Trgovinski pregovori između Delhija i Vašingtona traju već nekoliko meseci, a očekuje se da će američki pregovarači stići u Indiju 25. avgusta.

