SAD zabranile uvoz Linglong guma iz Srbije zbog sumnje na prinudni rad

Američka carinska i granična služba (CBP) izdala je Naredbu o zadržavanju robe (Withhold Release Order – WRO) za automobilske gume koje u Srbiji proizvodi kompanija Linglong International Europe D.O.O. Zrenjanin.

Ta američka agencija je saopštila da je odluka stupila na snagu odmah, a pošiljke guma Linglonga biće zadržavane na svim ulaznim lukama u Sjedinjenim Američkim Državama zbog, kako je objašnjeno, dokaza koji ukazuju na korišćenje prinudnog rada u proizvodnji.

Komesar CBP-a Rodni S. Skot poručio je da SAD neće tolerisati prinudni rad u globalnim lancima snabdevanja.

Vršiteljka dužnosti izvršne pomoćnice komesara CBP-a za trgovinu Suzan S. Tomas izjavila je da Amerikanci ne bi trebalo da se takmiče sa proizvodima nastalim eksploatacijom.

„Sprečavanjem ulaska robe proizvedene prinudnim radom, štitimo američke radnike i preduzeća i obezbeđujemo ravnopravne uslove na tržištu“, rekla je Tomas.

Prema navodima CBP-a, odluka je doneta posle istrage i analize brojnih dokaza, uključujući izjave radnika, fotografije, ugovore o radu, terenske beleške, poruke, izveštaje nevladinih organizacija, medijske i akademske analize.

Zaključak Agencija je da su radnici u fabrici Linglong bili izloženi svim ključnim pokazateljima prinudnog rada koje definiše Međunarodna organizacija rada, među kojima su zadržavanje ličnih dokumenata, pretnje i zastrašivanje, izolacija, prekomerni prekovremeni rad, uskraćivanje zarada, dužničko ropstvo, loši uslovi rada i zloupotreba ranjivosti.

CBP je naveo da trenutno sprovodi ukupno 55 WRO naredbi i devet zvaničnih utvrđenja vezanih za robu proizvedenu prinudnim radom. Uvoznici zadržanih pošiljki imaju mogućnost da zatraže uništenje ili izvoz robe, ili da pokušaju da dokažu da proizvodi nisu nastali uz korišćenje prinudnog rada.

(Beta)

