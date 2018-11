Safko: Ključna podrška startapovima i inovativnim tehnologija

BEOGRAD – Države Zapadnog Balkana morale bi da nude mnogo veće pogodnosti startap kompanijama, te da se snažnije uključe u četvrtu tehnološku revoluciju, smatra američki stručnjak Lon Safko, inovator, predavač i konsultant, uoči najveće regionalne konferencije medijskih trendova SEMPL, koja će se održati krajem meseca, u Portorožu.

Safko je, inače, tvorac „prvog kompjutera za spasavanje ljudskog života“, prema izjavi Stiva Džobsa.

Taj kompjuter, zajedno sa 18 drugih Safkovih pronalazaka, deo je stalne zbirke Smithsonian muzeja tehnologije u Vašingtonu.

On je, takođe, prvi u svetu razvio automatsko prepoznavanje glasa.

Safko je uveren da zemlje regiona treba startap i kompanije koje se bave inovativnim tehnologijama da oslobode poreza i omoguće jeftin kancelarijski prostor, kako bi im smanjile troškove tokom prvih pet godina poslovanja.

„To bi investitorima dalo podsticaj za preuzimanje većih rizika. Još jedna opcija je i povlašćeni tretman za male kompanije prilikom prodaje državi“, ističe Safko za Tanjug.

Safko smatra da proces digitalizacije može da promeni balans ekonomske moći u svetu.

„Sve do 2008. godine, SAD, EU i Azija su imale veoma jaku ekonomiju. Ljudi su gradili kuće i kupovali proizvode. A onda je 2009. godine ekonomija SAD opala zbog pohlepnog kreditiranja hipoteka”, kaže Safko.

Upitan o važnosti inovacija u procesu razvoja nacionalnih ekonomija, Safko, smatra da to zavisi od slučaja do slučaja, odnosno od države do države.

Kao uspešan primer navodi SAD, gde postoji čak 27,9 miliona malih biznisa, od kojih se većina bavi inovacijama.

“SAD dozvoljavaju inovatorima ulazak u zemlju, dajući im specijalne preduzetničke vize”, ističe Safko.

Prema njegovima rečima, “tokom teških ekonomskih perioda, kada velike državne korporacije imaju poteškoće, obično male, agilnije kompanije održavaju ekonomiju jakom”.

Komentarišući problem nejednakosti u procesu ekonomskog razvoja, Safko istiuče da je za prelazak iz tzv. trećeg sveta u društvo zemalja koje prednjače ključno investirati u ljude, odnosno u podizanje stručnjaka.

Novi mediji, on lajn i digitalne platforme, te socijalne mreže su, dodaje, veoma važne u savremenom svetu, jer je njihova publika ona koja ima najvecu kupovnu moć ili uticaj na one sa najvećom kupovnom moći, a to su mladi ljudi.

„Ako gledate Instagram, na primer, tu se radi o validaciji. Neko postavi svoju fotografiju u novoj bluzi, suknji ili cipelama, onda slede komentari o tome kako lepo izgledaju i ljudi izađu da kupe tu bluzu, suknju ili cipele. To radi marketing i to je uvek radio. Uticaj pretvara ljude u kupce, koristeći svaki mogući medij“, naglašava Safko.

Odgovarajući na pitanje da li je proces digitalizacije na Zapadnom Balkanu i dalje marginalizovan, Safko ukazuje da političari i donosioci odluka generalno moraju biti više okrenuti novim tehnologijama:

„Teško je ubediti velike kompanije u važnost društvenih mreža, veštačke inteligencije, proširene stvarnosti, virtuelne realnosti i internet stvari i naterati ih da razumeju šta podrazumeva četvrta tehnološka revolucija“, zaključuje Safko.

(Tanjug)