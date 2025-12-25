Saks: Dobra strategija Srbije o povezivanju sa svim regionima

Američki profesor ekonomije, akademik i geopolitički analitičar Džefri Saks ocenio je u intervjuu za nedeljnik NIN da je Srbija na dobrom putu i pohvalio njenu strategiju o povezivanju sa svim regionima sveta. „Mislim da je Srbija svakako na pravom putu, a ova ideja povezivanja sa svim regionima apsolutno je na mestu. A činjenica da ste to uspeli da ostvarite dok Evropa govori ‘morate biti s nama, ili dok SAD govore ‘morate biti s nama protiv njih’, znači da ste uradili jednu veoma važnu stvar – da ste zadržali ravnotežu. A to nije lako i neće biti lakše u budućnosti. Ono što vi radite je razumno, a ono što se trenutno dešava u Briselu, bojim se da to nije razumno“, rekao je Saks u razgovoru koji je vodio ministar finansija Srbije Siniša Mali.

Saks, koji je stigao u Beograd u organizaciji Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), ocenio je kao pozitivne i odnose Srbije sa Kinom.

„Sve čestitke, vaši odnosi sa Kinom su izuzetno pozitivni. Voleo bih da to razume i Evropska unija, da to razumeju i SAD. Kina je izuzetno dinamična, izuzetno inovativna… Za Srbiju je izuzetno značajno da ima dobre ekonomske odnose sa tom zemljom. Bravo! Dobro je i za Kinu, jer Kini su potrebni partneri u Evropi. To što je Srbija uradila je veoma kreativno i apsolutno ispravno“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, način razmišljanja u EU, odnosno Briselu, o Rusiji kao neprijatelju nije ispravan, kao ni odnos prema Kini i politika zatvaranja prema tim državama.

„I šta će se dogoditi Evropi? Smanjiće se. Postaće pesimistična. Postaće protekcionistička. Zato se nadam da ćete vi uspeti, a da će Brisel povratiti prisebnost, da se tako izrazim. Trenutno je u Evropi panika: antiruska panika, antikineska panika, antiamerička panika, jer Donald Tramp takođe nije baš prijatelj Evropske unije. A panika vodi ka protekcionizmu, stavljanju bezbednosti iznad svega. Ono što vi radite je ispravno, i nadam se da će Brisel učiti od Beograda, Evropa mora da bude otvorena prema svetu“, naveo je Saks.

Poručio je i da su ulaganje u digitalnu infrastrukturu i nove tehnologije od presudnog značaja za ekonomiju zemlje.

„Vodite računa i da vam optički kablovi budu jednako snažni kao i brze železnice, jer smo u digitalnoj eri. Pobrinite se da izgradite data centre. Ovo je izuzetno važan sektor i može da znači da će Srbija biti zemlja inovacija i digitalne budućnosti. Vi danas ne možete imati ni proizvodnju bez veštačke inteligencije. Ne možete biti međunarodno konkurentni bez veoma snažne AI industrije“, kazao je Saks.

Američki ekonomista smatra i da je ulaganje u obrazovanje jedna od ključnih stvari za razvoj ekonomije.

„Obezbedite vrhunsko univerzitetsko obrazovanje u Srbiji u saradnji sa vodećim univerzitetima širom sveta. A to uključuje kineske univerzitete, ruske univerzitete, evropske univerzitete, američke univerzitete… Jer pravo zlato budućnosti, ili prava nafta, nije ono što Tramp misli, suština je u intelektualnom potencijalu, u obrazovanim ljudima, u sofisticiranom društvu koje poznaje najsavremenije tehnologije. Jer to je ono što će privući strane investicije. To je ono što će stvoriti zanimljiv biznis. Tu nastaju patenti, tu se stvara i zadržava intelektualna svojina“, kazao je Sakas za NIN.

(Beta)

