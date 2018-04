Šansa za jeftine kredite u domaćoj valuti

Referentna stope Narodne banke Srbije pre par dana je pala na tri odsto, a to uvek otvara šansu za pojeftinjenje kredita u domaćoj valuti.

Stope za ove pozajmice sada su oko osam odsto ili nešto malo preko toga. Do samo pre koju godinu gotovinsku pozajmicu s takvom stopom bilo je nemoguće naći jer su, recimo, 2014. godine kamate bile od 15 do 20 odsto godišnje. Ipak, uprkos dobrim ponudama banaka, jedan deo stanovništva, uglavnom oni koji ne rade za stalno, potpuno su isključen s kreditnog tržišta. Takvih radnika je veoma mnogo, pa je bankama znatno suženo tržište.

Za gotovinske zajmove Sberbanka je snizila godišnju kamatu na 7,5 odsto nominalno, odnosno 8,6 procenata efektivno. Maksimalni iznos koji se može podići je tri miliona dinara. Ove uslove banka odobrava do 30. juna, a do tada nema troškova obrade kredita.

Kamate na gotovinske kredite su za četiri godine s 15 odsto pale na 8 odsto

Novu ponudu nedavno je plasirala i Kredi Agrikol banka – kredit uz nominalnu stopu od 6,95 odsto i efektivnu od 7,62 procenta. Klijentima se neće naplaćivati obrada kredita, održavanje, kao ni preveremna potpuna ili delimična ranija otplata. Uz to, klijenti dobijaju i besplatno osiguranje, ukoliko, u slučaju gubitka posla, ne mogu da vrate pozajmljeno. Krediti se odobravaju na rok od 84 meseca, a makismalni iznos je do dva miliona dinara. Tako će klijent koji pozajmi milion i po dinara, na rok od 36 meseci plaćati mesečnu ratu od 46.281 dinar. Za upola manji iznos rata je upola manja.

Koliko će klijentima ove pogodnosti značiti dr Aleksandar Vasiljević sa Fakulteta za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić” kaže:

– Veliki problem banaka su uslovi odobravanja jer u svim traže da klijent ima ugovor o zaposlenju na neodređeno vreme. To znači da je dobar deo ljudi iskuljučen s kreditnog tržišta. Pri tome mislim na one koji imaju ugovore na određeno vreme, koji rade preko agencija na lizing ili su zaposleni u sivoj zoni. Klijenti, koji obavljaju poslove koji zahtevaju reizbor, poput profesora ili sudija, takođe imaju ograničenu kreditnu sposobnost jer je ona vezana za rok reizbora. Dok je to tako mnogo je onih koji neće moći da iskoriste povoljnije ponude.

Kamate slične kao u regionu

Kada je u Srbiji počela eksapanzija keš zajmova kamate su bile najviše u regionu, ali sada su se prilično približile onim u okruženju. Tako u bankama u Hrvatskoj na akcijama nude kredite uz povoljnije uslove i kamate od oko sedam odsto efketivno. Pre samo koju godinu kod nas su ove pozajmice bile skuplje i desetak odsto, dok u Hrvatskoj promene gotovo da nije bilo, ili je razlika veoma mala.

Klijenti banaka koji nemaju stalno zaposlenje mogu da podignu hipotekarne gotovinske kredite. Naravno, tada su i uslovi mnogo nepovoljniji, a i troškovi veći. Pre svega tu je upis hipoteke na nekrentinu, pa se pojeftinjenja kamate gotovo i ne osete.

Činjenicu da su kamate pale, pa su i troškovi manji mnogi će iskoristiti da podignu kredit. Podaci Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije govore da su u našoj zemlji gotovinski zajmovi i dalje najpopularniji. Za prva dva meseca dugovanja bankama iznosila su 334 milijare dinara. Kada bi i klijenti koji rade na određeno imali stalan posao i rast ovih kredita bi bio veći.

